Operación digital fabrica hondureños falsos con deepfakes para influir en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- A 21 días de las elecciones generales, videos con rostros y voces creados digitalmente suplantan a hondureños para difundir mensajes políticos. Sin rotulado ni responsables visibles, estas piezas favorecen al oficialismo, atacan a los partidos tradicionales de Honduras y degradan la confianza en el proceso electoral. Una investigación de EH Verifica identificó la circulación de decenas de videos fabricados con inteligencia artificial (IA) que se presentan como testimonios reales de hondureños en apoyo al oficialismo. Las piezas, difundidas principalmente en TikTok, mezclan emociones, subtítulos enfáticos y etiquetas de ubicación que simulan procedencia local. Ninguna advierte su naturaleza sintética ni el uso de herramientas de generación automatizada. Estos contenidos aparecen en plena campaña, cuando la tensión política y la desconfianza hacia las instituciones electorales marcan el clima previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde sin perfiles de identidad verificables, los videos reproducen mensajes de respaldo al gobierno o siembran dudas sobre un eventual fraude, amplificando la polarización digital a través de una estética aparentemente “ciudadana”. Una de las cuentas con mayor actividad es Jossy Style (@jossy_hn), que publica desde mediados de octubre videos con supuestos pobladores, profesionales y trabajadores que opinan sobre el proceso electoral. Detrás de esos apariciones, sin embargo, se esconde una operación digital que utiliza software de creación de vídeo sintético para suplantar a personas y fabricar discursos políticos diseñados para viralizarse.

Cómo opera

Según comprobó EH Verifica, la cuenta Jossy Style comenzó el 16 de octubre de 2025 a producir videos generados con Sora, un sistema capaz de convertir instrucciones de texto en secuencias audiovisuales listas para publicar. El proceso incluye tres pasos: redactar un guion con consignas, personajes y escenarios; generar el video mediante inteligencia artificial; y añadir subtítulos y rótulos emocionales antes de subirlo a la plataforma. Aunque Sora no está disponible oficialmente en Honduras —solo en países como Estados Unidos, Canadá o Japón—, los usuarios locales acceden a través de terceros o conexiones externas. Con ese esquema, la cuenta produce “voceros” artificiales: campesinos, periodistas, pilotos, azafatas y deportistas que simulan hablar desde distintos puntos del país: Santa Bárbarra, Choluteca, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Un guión repetido

El patrón se repite en todas las piezas: rostros sin imperfecciones, fondos neutros, subtítulos idénticos y gesticulaciones mecánicas. Los mensajes elogian al oficialismo, desacreditan al bipartidismo y alertan sobre un supuesto fraude electoral gestinado por la oposición política del país. Las etiquetas de ubicación —como “Santa Bárbara” o “El Paraíso”— refuerzan la sensación de autenticidad.Entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, Jossy Style difundió 211 videos que acumulan 662,154 visualizaciones. La mayoría alcanza entre 300 y 600 reproducciones, aunque algunos superan las 100,000. El promedio es de 3,138 vistas por publicación.A pesar de los rasgos sintéticos —labios desacompasados, expresiones rígidas y textos calcados—, muchos usuarios interpretan las piezas como testimonios reales. El resultado es una red de propaganda participativa: los espectadores comentan, comparten y validan la ficción, convirtiéndola en narrativa política.

Un vacío legal

Para Lino Tomás, director de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), el marco jurídico actual “no regula las redes sociales” y “la ley se va quedando atrás frente a la comunicación digital”. El abogado subrayó que la normativa no exige rotulado para contenido sintético ni verificación de identidad en cuentas que difunden propaganda. “Eso permite que operen voceros fabricados sin responsables visibles en plena campaña”, explicó el 7 de noviembre de 2025. La Ley Electoral, vigente desde 2021, se centra en la publicidad tradicional. El artículo 255 regula afiches y anuncios convencionales, pero omite las plataformas digitales, donde hoy se concentra la mayor parte de la propaganda política.

De clips cotidianos a propaganda