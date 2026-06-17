Fichajes Honduras: ExMotagua regresa, futuro del "Choco" Lozano y nueva alta en Olimpia

Olimpia tiene nueva alta de peso, "Choco" define su futuro y exjugador de Motagua regresa. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Fernando Sabillón - El volante hondureño será anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del Génesis PN.
Ofir Padilla - EL lateral zurdo fue oficializado como nuevo refuerzo del Olancho FC.
Samuel Pozantes - Aquí se acabó la novela: El lateral derecho se convirtió en nuevo refuerzo de Potros y no jugará en Marathón.
Harold Fonseca - El veterano portero ya entrena con Victoria. Es una de las altas de peso en el equipo ceibeño.
Jorge Castillo - El extremo derecho se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para la próxima temporada.
Moisés Rodríguez - El mediocampista exOlimpia es otro de los refuerzos confirmados por la manada en su redes sociales.
Jefferson Hinestroza - El delantero colombiano también es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
Geovany "Virus" Martínez - El atacante fue dado de baja del Olancho FC y EL HERALDO pudo conocer que será nuevo futbolista del Juticalpa FC.
Marcos Morales - El chileno no sigue en UPNFM y se convirtió en otra de las bajas confirmadas de la institución universitaria.
Manuel Gamboa - El defensor panameño de 27 años fue anunciado como nuevo fichaje del Génesis PN para el Apertura 2026. Llega procedente del Mushuc Runa SC de Ecuador.
Junior Lacayo - El habilidoso atacante catracho fue confirmado por el Génesis PN como refuerzo para el torneo Apertura. Llega procedente del Juticalpa.
Cesar Guillen - Otro de los atacantes que llegan al Génesis PN, que busca hacer un buen papel en Liga Nacional.
Jhow Benavidez - El veterano y querido volante renovó hasta 2029 con Real España.
Carlos "Muma" Fernández - El exjugador de Motagua es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala.
Yetson Chávez - El exjugador del Choloma fue presentado como nuevo refuerzo del Victoria de La Ceiba.
Erick Puerto - Olimpia no baja los brazos y sigue tras la pista de "Yio" para tenerlo como nuevo fichaje. Motagua también lo quiere.
Luis Rodríguez - El preparador físico mexicano será parte del cuerpo técnico de Marathón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.
Cristian Álvarez - "Jopito" es la gran apuesta de Marathón para convertirse en el cerebro de la mitad de la cancha del equipo. Jugó en Boca Juniors de Argentina.
Gastón Romano - La segunda opción del verde en carpeta juega para el Toplyga de la primera división de Lituania. Tiene 28 años y fue parte del equipo filial de River Plate.
Antony “Choco” Lozano - El Santos Laguna anunció la salida del delantero hondureño, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club.
EL HERALDO conoció que de Olimpia no lo han llamado, Marathón ya días lo contactó, pero no hay acuerdo. El atacante quiere ir a la MLS o regresar a España.
Jack Jean-Baptiste - El defensor fue citado para el próxima lunes para el inicio de la pretemporada de Olimpia. Se está a la espera que se haga el anuncio en los siguientes días.
Jesús Batiz - El extremo ya firmó su contrato y es oficialmente nuevo jugador de Motagua.
Valerio Marinacci - El honduro-italiano es otra de las altas confirmadas en el campeón nacional.