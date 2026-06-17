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Fichajes Honduras: ExMotagua regresa, futuro del "Choco" Lozano y nueva alta en Olimpia

Las últimas noticias de rumores y fichajes en el mercado de verano en Honduras

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 10:49
Fichajes Honduras: ExMotagua regresa, futuro del Choco Lozano y nueva alta en Olimpia
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Olimpia tiene nueva alta de peso, "Choco" define su futuro y exjugador de Motagua regresa. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Fernando Sabillón - El volante hondureño será anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del Génesis PN.
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Ofir Padilla - EL lateral zurdo fue oficializado como nuevo refuerzo del Olancho FC.

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Samuel Pozantes - Aquí se acabó la novela: El lateral derecho se convirtió en nuevo refuerzo de Potros y no jugará en Marathón.

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Harold Fonseca - El veterano portero ya entrena con Victoria. Es una de las altas de peso en el equipo ceibeño.

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Jorge Castillo - El extremo derecho se convirtió en nuevo fichaje de Lobos UPNFM para la próxima temporada.
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Moisés Rodríguez - El mediocampista exOlimpia es otro de los refuerzos confirmados por la manada en su redes sociales.
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Jefferson Hinestroza - El delantero colombiano también es nuevo fichaje de Lobos UPNFM tras llegar procedente de Estrella Roja.
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Geovany "Virus" Martínez - El atacante fue dado de baja del Olancho FC y EL HERALDO pudo conocer que será nuevo futbolista del Juticalpa FC.
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Marcos Morales - El chileno no sigue en UPNFM y se convirtió en otra de las bajas confirmadas de la institución universitaria.

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Manuel Gamboa - El defensor panameño de 27 años fue anunciado como nuevo fichaje del Génesis PN para el Apertura 2026. Llega procedente del Mushuc Runa SC de Ecuador.
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Junior Lacayo - El habilidoso atacante catracho fue confirmado por el Génesis PN como refuerzo para el torneo Apertura. Llega procedente del Juticalpa.
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Cesar Guillen - Otro de los atacantes que llegan al Génesis PN, que busca hacer un buen papel en Liga Nacional.

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Jhow Benavidez - El veterano y querido volante renovó hasta 2029 con Real España.

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Carlos "Muma" Fernández - El exjugador de Motagua es nuevo fichaje del FC Santa Lucía Cotzumagualpa de segunda división de Guatemala.
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Yetson Chávez - El exjugador del Choloma fue presentado como nuevo refuerzo del Victoria de La Ceiba.
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Erick Puerto - Olimpia no baja los brazos y sigue tras la pista de "Yio" para tenerlo como nuevo fichaje. Motagua también lo quiere.

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Luis Rodríguez - El preparador físico mexicano será parte del cuerpo técnico de Marathón para la Copa Centroamericana y el torneo Apertura.

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Cristian Álvarez - "Jopito" es la gran apuesta de Marathón para convertirse en el cerebro de la mitad de la cancha del equipo. Jugó en Boca Juniors de Argentina.
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Gastón Romano - La segunda opción del verde en carpeta juega para el Toplyga de la primera división de Lituania. Tiene 28 años y fue parte del equipo filial de River Plate.

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Antony “Choco” Lozano - El Santos Laguna anunció la salida del delantero hondureño, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club.
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EL HERALDO conoció que de Olimpia no lo han llamado, Marathón ya días lo contactó, pero no hay acuerdo. El atacante quiere ir a la MLS o regresar a España.
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Jack Jean-Baptiste - El defensor fue citado para el próxima lunes para el inicio de la pretemporada de Olimpia. Se está a la espera que se haga el anuncio en los siguientes días.
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Jesús Batiz - El extremo ya firmó su contrato y es oficialmente nuevo jugador de Motagua.

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Valerio Marinacci - El honduro-italiano es otra de las altas confirmadas en el campeón nacional.

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