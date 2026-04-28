Copeco emite recomendaciones por altos niveles de contaminación en el país

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertó este martes -28 de abril- sobre el riesgo a la salud de la población por el incremento en los niveles de contaminación del aire en el país.

Según Copeco, el hecho se debe a los incendios forestales y quema de zacateras, favorecidos por las condiciones secas y las altas temperaturas.

De acuerdo con la institución, el humo acumulado en la atmósfera ha generado concentraciones de material particulado que oscilan entre 80 y 120 microgramos por metro cúbico, niveles que representan un riesgo para la salud de la población.