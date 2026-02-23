Congreso Nacional prevé aprobar el Presupuesto General 2026 en marzo

Tegucigalpa, Honduras.- A mediados de marzo el Congreso Nacional aprobará el presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, aseguró el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.
“Creería que en una o dos semanas estaríamos aprobando el Presupuesto General”, indico Zambrano, tiempo que aseguró que hay comunicación entre las fuerzas políticas para lograr los consensos necesarios.
En relación con las transferencias municipales, el titular del Legislativo indicó que la administración anterior dejó una deuda cercana a los dos mil millones de lempiras con las alcaldías, por lo que el viernes antepasado se efectuó un pago de 700 millones, mientras que la Secretaría de Finanzas programará los siguientes desembolsos.
Sobre los embargos que afectan a varias municipalidades, Zambrano explicó que se impulsará una medida para evitar que las transferencias sean retenidas en su totalidad. Expuso, que el objetivo es que los embargos no superen el 50%, con el fin de que las comunas dispongan de recursos para inversión.
En cuanto a las demandas laborales contra el Estado, señaló que se prevé autorizar al Procurador General para realizar conciliaciones, con el propósito de reducir el impacto financiero en el tesoro público.
“Lo que queremos es que el gobierno de Papi (presidente Nasry Asfura) le cumpla al pueblo. En el tema de Salud ya se aprobó el decreto de emergencia y esperamos que se implemente pronto, lo mismo que lo concerniente a la red vial para que se haga contratación directa por parte de la SIT para intervenir las carreteras”, explicó.
Continuo: “Hemos construido el espacio de participación de los diputados de todas las bancadas para que al final se tomen las mejores decisiones; es lógico que habrá unanimidad en algunos temas, pero no en otros”, apuntó.