Congresista de EE UU cuestiona juicios políticos y regreso de JOH a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Jamie Raskin, congresista estadounidense por el Partido Demócrata, cuestionó la destitución de funcionarios hondureños mediante juicios políticos y el retornó de Juan Orlando Hernández al país tras ser indultado por el presidente Donald Trump. Raskin, representante del octavo distrito de Maryland, informó en su cuenta de X que envió una carta a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en la cual expresa su preocupación por la remoción de altos funcionarios. La carta fue respaldada por los también legisladores demócratas Jim McGovern y Adelita Grijalva.

"Protestamos por las apresuradas e inexplicables destituciones de altos funcionarios de justicia y elecciones antes del regreso a Honduras del narcotraficante internacional Juan Orlando Hernández", escribió Raskin. A su criterio, la destituciones de Johel Zelaya (exfiscal general de la República), Mario Morazán (exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral) y de Marlon Ochoa (exconsejero del Consejo Nacional Electoral) levantan "sospechas" ya que no transcurrió mucho tiempo entre estas y el regreso de Hernández a Honduras. Cabe recordar que los juicios políticos se desarrollaron entre marzo y abril de este año y el exmandatario volvió a suelo hondureño el pasado 26 de julio.

"El repudiado perdón del presidente Trump a este peligroso criminal parece cada vez más sospechoso en el contexto de esta purga de jueces y funcionarios electorales hondureños", señaló.

Hernández fue indultado por Trump a inicios de diciembre de 2025, lo que le permitió recuperar su libertad tras ser condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.