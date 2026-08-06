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Congresista de EE UU cuestiona juicios políticos y regreso de JOH a Honduras

A criterio del congresista Jamie Raskin, la destitución de altos funcionarios levantan sospechas sobre el indulto que Donald Trump concedió a JOH

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 11:22
Congresista de EE UU cuestiona juicios políticos y regreso de JOH a Honduras

El congresista demócrata Jamie Raskin cuestionó las destituciones, a las que llamó aceleradas, mediante juicios políticos antes de que Juan Orlando Hernández retornara a Honduras.

 Fotos: Rep. Jaime Raskin vía Facebook | David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Jamie Raskin, congresista estadounidense por el Partido Demócrata, cuestionó la destitución de funcionarios hondureños mediante juicios políticos y el retornó de Juan Orlando Hernández al país tras ser indultado por el presidente Donald Trump.

Raskin, representante del octavo distrito de Maryland, informó en su cuenta de X que envió una carta a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en la cual expresa su preocupación por la remoción de altos funcionarios. La carta fue respaldada por los también legisladores demócratas Jim McGovern y Adelita Grijalva.

Honduras cuestiona a la CIDH en audiencia sobre independencia judicial

"Protestamos por las apresuradas e inexplicables destituciones de altos funcionarios de justicia y elecciones antes del regreso a Honduras del narcotraficante internacional Juan Orlando Hernández", escribió Raskin.

A su criterio, la destituciones de Johel Zelaya (exfiscal general de la República), Mario Morazán (exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral) y de Marlon Ochoa (exconsejero del Consejo Nacional Electoral) levantan "sospechas" ya que no transcurrió mucho tiempo entre estas y el regreso de Hernández a Honduras.

Cabe recordar que los juicios políticos se desarrollaron entre marzo y abril de este año y el exmandatario volvió a suelo hondureño el pasado 26 de julio.

"El repudiado perdón del presidente Trump a este peligroso criminal parece cada vez más sospechoso en el contexto de esta purga de jueces y funcionarios electorales hondureños", señaló.

Hernández fue indultado por Trump a inicios de diciembre de 2025, lo que le permitió recuperar su libertad tras ser condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado que reformara la Ley de Juicio Político porque no garantizaba el debido proceso”

El exmandatario (2014-2022) actualmente enfrenta en Honduras acusaciones por lavado de activos y fraude, según la investigación conocida como "Caso Pandora II". Su audiencia inicial fue programada para 12 de agosto.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Estado de Honduras a una audiencia pública iniciada el pasado 5 de agosto con la finalidad de examinar la independencia judicial en Honduras. Por parte del Gobierno hondureño y el parlamento, sostienen que se garantizaron los debidos procesos en el desarrollo de los juicios políticos.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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