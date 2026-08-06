"Se está encargando de acabar con la poca credibilidad de la CSJ": Maribel Espinoza cuestiona el regreso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En silencio y "no como un héroe", como ha tratado de hacerlo, debió regresar a Honduras el expresidente Juan Orlando Hernández, cuestionó la excandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien aseguró que el exmandatario se está encargando de acabar con la "poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ". "JOH debió regresar en silencio a reunirse con su familia, como cualquier otro ciudadano, para enfrentar los juicios que tiene abiertos y muy lejos de la política", escribió la dirigente liberal en su cuenta de X. Maribel cuestionó que, luego de que Juan Orlando Hernández regresara indultado a Honduras, "quiso regresar como un héroe de su partido, como el hombre fuerte que mueve los hilos oscuros de la politiquería hondureña".

Sin embargo, recriminó que "lo que vemos solo es el caudillismo puro usado por JOH y Mel; ambos solo le han traído un profundo retroceso y dolor a Honduras". La exdiputada liberal cuestionó que los años que el expresidente, quien enfrenta señalamientos por fraude y lavado de activos en el caso Pandora II, pasó preso en Estados Unidos "no le enseñaron absolutamente nada". Espinoza le recordó al exmandatario: "Se le olvidó que es corresponsable del desastre en que vive este país desde hace años porque rompió reglas esenciales de nuestra convivencia humana y de la democracia constitucional". Seguidamente comparó a JOH con el también expresidente Manuel Zelaya Rosales. "Mel soñó con reelegirse, pero no pudo lograrlo; JOH sí lo logró con afrentas fraudulentas a la Constitución. Ambos le han hecho con sus actos un grave daño a las instituciones democráticas de Honduras y hoy JOH se está encargando de acabar con la poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no se ocultan los privilegios que le otorgan".