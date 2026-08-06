"Se está encargando de acabar con la poca credibilidad de la CSJ": Maribel Espinoza cuestiona el regreso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En silencio y "no como un héroe", como ha tratado de hacerlo, debió regresar a Honduras el expresidente Juan Orlando Hernández, cuestionó la excandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, quien aseguró que el exmandatario se está encargando de acabar con la "poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ".
"JOH debió regresar en silencio a reunirse con su familia, como cualquier otro ciudadano, para enfrentar los juicios que tiene abiertos y muy lejos de la política", escribió la dirigente liberal en su cuenta de X.
Maribel cuestionó que, luego de que Juan Orlando Hernández regresara indultado a Honduras, "quiso regresar como un héroe de su partido, como el hombre fuerte que mueve los hilos oscuros de la politiquería hondureña".
Sin embargo, recriminó que "lo que vemos solo es el caudillismo puro usado por JOH y Mel; ambos solo le han traído un profundo retroceso y dolor a Honduras".
La exdiputada liberal cuestionó que los años que el expresidente, quien enfrenta señalamientos por fraude y lavado de activos en el caso Pandora II, pasó preso en Estados Unidos "no le enseñaron absolutamente nada".
Espinoza le recordó al exmandatario: "Se le olvidó que es corresponsable del desastre en que vive este país desde hace años porque rompió reglas esenciales de nuestra convivencia humana y de la democracia constitucional".
Seguidamente comparó a JOH con el también expresidente Manuel Zelaya Rosales. "Mel soñó con reelegirse, pero no pudo lograrlo; JOH sí lo logró con afrentas fraudulentas a la Constitución. Ambos le han hecho con sus actos un grave daño a las instituciones democráticas de Honduras y hoy JOH se está encargando de acabar con la poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no se ocultan los privilegios que le otorgan".
Espinoza sostuvo que "gracias a sus actuaciones contrarias a la ley debilitó tanto las instituciones del Estado, que cuando Llibre llegó al poder, casi se queda a la brava como JOH les enseñó".
"Como ciudadana me indigna el mal ejemplo que les están dando los politiqueros y algunos funcionarios públicos cómplices a nuestros jóvenes, mientras las instituciones responsables de mantener la paz social, aplicando el derecho sin privilegios para nadie... los hondureños solo somos espectadores de un desfile de impunidad insultante. BASTA YA".
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, luego de haber sido extraditado en 2022 y condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo, en diciembre de 2025 recuperó su libertad en ese país tras recibir un indulto otorgado por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Ahora, en Honduras enfrenta un proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II, derivado de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que señala EL desvío de más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013 mediante las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.