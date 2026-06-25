Comunidad lenca denuncia a jueza por presunto racismo y discriminación

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la comunidad lenca de Honduras presentaron una denuncia contra la jueza María Elizabeth Mazzoni, a quien señalan de actos de discriminación y racismo a raíz de una sentencia condenatoria emitida el 3 de julio de 2026.

Mediante una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), miembros del Consejo Indígena Lenca del Cacao aseguraron que la resolución judicial no solo condenó a integrantes de la comunidad por el delito de usurpación, ya que también se acusa a Mazzoni de cuestionar la identidad y existencia de la organización indígena.

“Se está presentando una denuncia ante Supervisión Nacional por considerar que debe abrirse un proceso disciplinario contra la jueza María Elizabeth Mazzoni por discriminación y por racismo emitido en el marco de un fallo condenatorio que se emitió contra miembros del Consejo Indígena Lenca del Cacao”, manifestó Eddy Tábora, abogado defensor.

Según el profesional del derecho, la denuncia busca que se investigue la actuación de la jueza y los argumentos expuestos dentro de la sentencia.

Tábora sostuvo que durante el proceso se registraron irregularidades, y cuestionó la condena por usurpación dictada contra miembros de la comunidad indígena.