Comunidad lenca denuncia a jueza por presunto racismo y discriminación

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la comunidad lenca de Honduras presentaron una denuncia contra la jueza María Elizabeth Mazzoni, a quien señalan de actos de discriminación y racismo a raíz de una sentencia condenatoria emitida el 3 de julio de 2026.
Mediante una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), miembros del Consejo Indígena Lenca del Cacao aseguraron que la resolución judicial no solo condenó a integrantes de la comunidad por el delito de usurpación, ya que también se acusa a Mazzoni de cuestionar la identidad y existencia de la organización indígena.
“Se está presentando una denuncia ante Supervisión Nacional por considerar que debe abrirse un proceso disciplinario contra la jueza María Elizabeth Mazzoni por discriminación y por racismo emitido en el marco de un fallo condenatorio que se emitió contra miembros del Consejo Indígena Lenca del Cacao”, manifestó Eddy Tábora, abogado defensor.
Según el profesional del derecho, la denuncia busca que se investigue la actuación de la jueza y los argumentos expuestos dentro de la sentencia.
Tábora sostuvo que durante el proceso se registraron irregularidades, y cuestionó la condena por usurpación dictada contra miembros de la comunidad indígena.
“Es importante decir que en este proceso tiene arbitrariedades, hubo una condena por el delito de usurpación sin que exista ningún delito, porque la comunidad tiene más de 50 años de tener en posesión esas tierras”, afirmó.
El abogado también señaló que desde la sentencia, miembros de la comunidad lenca han sido despojados de sus tierras, y sometidos a procesos de investigación "que violan los derechos históricos de la comunidad".
“En primer lugar, la jueza cuestiona la identidad del pueblo indígena, la existencia del Consejo Indígena Lenca y ordena que se abran denuncias para investigar a las personas despojadas, desconociendo lo que para que exista una organización indígena o una comunidad indígena, lo primero es la autodeterminación”, declaró.
Tábora además aseguró que pueblo indígena cuenta con un respaldo el Instituto Nacional Agrario (INA), que emitió un título a favor de la comunidad, elemento que según su criterio, respalda la ocupación histórica del territorio por parte de los habitantes de la zona.
“El mismo Instituto Nacional Agrario emitió un título en favor de la comunidad, y aún así, los compañeros han sido condenados”, expresó.
No obstante, indicó que el principal motivo de la denuncia presentada ante Supervisión Nacional está relacionado con las consideraciones incluidas en la resolución judicial respecto a la identidad indígena de la comunidad.
Durante la protesta frente al órgano de justicia, representantes defensores aseguraron que este caso ocurre en un contexto que se "considera preocupante para los derechos de las comunidades en el país"
Además, señalaron que existen medidas legales que, a su juicio, han generado condiciones que afectan a sectores vinculados a conflictos por la tierra. “Es muy relevante decir que son parte de las cuestiones estructurales que están ocurriendo en el país”, finalizaron.