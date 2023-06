Para montar narcolaboratorios despojan a familias de sus tierras en Colón y Olancho

No importa si tienen que disparar sus letales armas de fuego con tal de que los pobladores de los diferentes municipios entre Olancho y Colón guarden silencio y se sometan a los narcotraficantes , quienes desde hace un tiempo están comprando terrenos a las personas de estos municipios por elevadas cifras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo hay dos opciones: aceptan vender obligadamente sus tierras o los asesinan, cualquier intento por no acatar esta orden o intentar denunciar a las autoridades es una condena de muerte casi segura.

Los afectados que relataron sus historias a este rotativo mantendrán en anónimo sus nombres, así como el lugar de donde fueron despojados de sus tierras porque “si se dan cuenta me matan a mis hijos y a mí”.

“Yo soy de Colón, cerca de Olancho, pero nos tuvimos que venir a Juticalpa porque de allá nos corrieron. Un día un carro de esos grandes llegó a nuestra casa, se bajaron tres hombres con pistolas en cintura, pero no tuvimos miedo porque eso allá es normal... Nos dijeron que si nos llamábamos así y nos dijeron que nos querían comprar nuestras tierras que tenemos allá (Colón). Mi esposo les dijo que no porque su familia se las heredó. Ellos respondieron: usted puede elegir entre la vida de su familia o vendernos”, les amenazaron.

Los ojos de la mujer trigueña se exaltaron y voltearon a ver a todos lados para sentir paz, “me da miedo que esa gente me ande siguiendo”, dijo.Siguió: “Mi esposo me quedó viendo asustado. Ellos dijeron: No tengan miedo, con el dinero de la venta pueden comprar otra casa y mejores cosas, ustedes decidan”.