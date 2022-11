Esperan llegada de comisión de Salud al Hospital de San Lorenzo

SAN LORENZO, VALLE.- Aunque la calamidad en el Hospital de San Lorenzo se vuelve cada día más insostenible, sus autoridades mantienen la esperanza que este día pueda abrirse un camino a la atención de sus problemas.

El director del sureño centro asistencial, Lely Guevara, informó a EL HERALDO que este día llega una comisión de la Secretaría de Salud para realizar un diagnóstico de la situación que enfrenta el hospital.

Y es que el hospital que fue modelo de la atención sanitaria descentralizada, hoy pasa su peor crisis. Además del sofocante calor que deben soportar los pacientes internos, al estar en mal estado los aires acondicionados, en la cocina no hay alimentos para sus dietas.

En las salas de hospitalización y emergencia, la situación es similar o peor, no hay ni siquiera jeringas, gasas o suero. “Tenemos que comprar medicamentos porque no hay, incluso hasta jeringas, gasas y suero para cirugías nos mandan a comprar los doctores porque no hay, y si no traemos completo lo que nos piden, deciden no operarlos porque aquí (en el hospital) no hay nada para hacer cirugías”, denunció un familiar.

La caótica situación obligó al personal médico y de enfermería a tomarse las instalaciones las dos semanas pasadas, en demanda de atención a la crisis y al pago de sus sueldos atrasados por cinco meses.

Carlos Cruz, vocero de las asambleas del Hospital de San Lorenzo, indicó que dieron plazo hasta este miércoles para que Salud atendiera sus demandas, de lo contrario, mañana jueves vuelven a las tomas de calles y a las protestas en el hospital regional.

