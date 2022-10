En total calamidad funciona el Hospital de San Lorenzo, Valle

“Tenemos que comprar comida porque no hay, no digamos medicamentos, incluso hasta jeringas, gasas y suero para cirugías nos mandan a comprar los doctores porque no hay, y si no traemos completo lo que nos piden, deciden no operarlos porque aquí (en el hospital) no hay nada para hacer cirugías”, denunció un familiar que ruega que su suegro se recupere, pues tiene cinco días de estar ingresado en el centro hospitalario.

“Aquí no nos dejan meter ni ventiladores y no hay aire acondicionado, aquí nos asfixiamos, es horrible sentirse ahogado. Con un cartón les tenemos que soplar la cara a ellos (a los pacientes) para que puedan aguantar este calor”, es la queja que dan todas las personas que están al cuidado de su familiar.

Las gasas, jeringas, hilos, algodón, alcohol, sueros y catéteres son parte de la larga lista de materiales que les solicitan al familiar del enfermo para poder atenderlos en una cirugía. Al menos 20 productos le exigen porque no hay nada en existencia. Los medicamentos del cuadro básico no son la excepción, no hay ni acetaminofén.

“Voy a la farmacia y no me dan ni descuento de la tercera edad, son carísimos”, “hay unos medicamentos que no están en las farmacias”, “solo en tres medicamentos gasté más de 5,000 lempiras y ya me quedé sin comer”, son frases que se volvieron tan común entre pasillos y salas de atención ante la cruda realidad del hospital.

Empleadas del Hospital de San Lorenzo manifestaron a EL HERALDO que varios de los pacientes decidieron abandonar su tratamiento o atención urgente, aun sabiendo que arriesgan su vida porque consideran que el riesgo es mayor adentro que en sus casas. “Esta situación nunca había ocurrido en la gestión pasada”, dijo asustada doña Cinthia, madre de una adolescente que se encuentra hospitalizada.

