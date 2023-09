Comisión no tiene facultades para interpelar a autoridades del Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque esta facultad constitucional solamente es una atribución expresa del Pleno de diputados del Congreso Nacional (CN), la comisión especial para investigar la gestión del fiscal general y fiscal adjunto, anunció que interpelará a las autoridades del Ministerio Público.

Ayer, en una conferencia de prensa los parlamentarios que integran la comisión explicaron la ruta y la metodología a seguir durante la investigación al verse limitados en sus funciones como legisladores y no como investigadores del MP.

No obstante, durante su intervención la comisión admitió que cualquier hallazgo o informe que sea presentado ante el Pleno sobre los últimos diez años de gestión, no será vinculante al no contar con atribuciones acusatorias e investigativas, funciones de las cuales goza el MP.