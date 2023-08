Comandante de Policía Militar sobre audio con un subalterno: “La amenaza fue de él contra mí al cargar el fusil”

Muñoz Bonilla inició desvirtuando tal amenaza al señalar que “ese audio no tiene nada que ver con la seguridad de alguien, con que se violente el procedimiento con alguien, ¿que se dio un problema con el policía militar?”, admitió que “sí se dio, hasta ahí nomás”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Pidiendo disculpas por su actuar y reconociendo que cometió un error, reaccionó este martes el coronel de infantería Ramiro Fernando Muñoz Bonilla , comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), luego del audio que se filtró en el que le dice a un subalterno “da gracias a Dios hijuep... que estás vivo, porque si me hacés esa pasada a mí un poquito fuera de ahí y ahorita estarías en un costal metido hijuep... ”.

Al ser cuestionado del por qué en el audio parece amenazar a la familia del policía militar, el comandante señala que “la familia, el policía militar, debe estar lo más tranquilo posible que eso no tiene nada que ver”. Detalló que al preguntar por la familia del subalterno fue “por una simple y sencilla razón, yo me pregunté por qué este muchacho tiene esa actitud, de donde será, me pregunté si es de un lugar que está lleno de mareros y pandilleros, ese fue el sentido”.