Filtran audio de comandante de Policía Militar amenazando a subalterno: “Si me hacés esa pasada fuera de ahí...ahorita estarías en un costal metido hijuep...”

Aunque no queda claro qué fue lo que el policía hizo mal para ganarse el repudio del coronel, al parecer se trataría de una “malcriadez o falta de respeto” por parte del elemento, por lo que la amenaza de cárcel y hasta de muerte indican un absoluto abuso de poder por parte del alto mando.

“Díganle a la abogada que los manden al mamo y lo mandan a Támara ahí donde estén todos esos”, ordena y luego agrega dirigiéndose nuevamente al policía militar “mira hijuep... da gracias a Dios, da gracias a Dios”. “Me le quitan ese uniforme, me lo dejan en calzoneta, lo enchachan y me mandan a esta mierda, por mientras la abogada lo remite al juzgado y ese que se defienda como es..”, menciona.

El audio que dura alrededor de siete minutos deja en evidencia al comandante, quien reitera a la víctima de amenazas que “da gracias a Dios hijuep... que estás vivo, porque si me hacés esa pasada a mí un poquito fuera de ahí y ahorita estarías en un costal metido hijuep...”.

Una vez con esa información le indica a uno de sus oficiales “me sacás ahorita dónde vive la mamá, el papá, dónde viven los hermanos y dónde vive todo el mundo de este pendejo, toditos, toditos, me lo das ese dato a mí”, expresa en una evidente amenaza en contra de los familiares del uniformado, quien tiene seis años de pertenecer a la institución, según se le escucha decir más adelante. En la grabación también se escucha que preguntan por otros policías militares que también habrían faltado el respeto al comandante.

El alto mando no se conforma e insiste en preguntarle de qué parte de La Paz es exactamente y posteriormente le insiste si es miembro de algún grupo delictivo, “ya que solo un marero o pandillero puede hacer eso”, lo acusa.

La grabación no revela exactamente qué fue lo que supuestamente el militar hizo para merecer ese trato y al final solo se le alcanza a escuchar cuando le dice al otro oficial: “disculpe coronel segundo las palabras que yo expresé no fueron para el coronel sino para los demás compañeros, yo dije: ¿si ellos nos tiran a matar entonces nosotros no podemos reaccionar?”.

Y es que al parecer la raíz de la ira del comandante se deriva de una orden que dio en referencia a privados de libertad y que el militar habría replicado.

Hasta el mediodía de este lunes ninguna autoridad de la Secretaría de Seguridad ni de Defensa se habían referido al penoso audio.