Policía Militar ya tiene el control de las 25 cárceles de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una semana le bastó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para tomar el control de las 25 cárceles de Honduras, confirmó este sábado -1 de julio- el comandante Ramiro Fernando Muñoz.

“Yo no me voy a dar el lujo de fallar en esto, olvídense”, aseguró a Radio América mientras reafirmaba que la autoridad, control, manejo y administración del Sistema Penitenciario Nacional no se detendrá.