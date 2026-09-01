"Claro que mirábamos que este iba a ser el resultado": JOH tras ser sobreseído

Tegucigalpa, Honduras.- Tras recibir un sobreseimiento definitivo por las acusaciones de lavado de activos y fraude, Juan Orlando Hernández aseguró que esta decisión ya era prevista por él y su defensa legal. "Claro que mirábamos que este iba a ser el resultado porque no había sustento", subrayó el exmandatario (2018-2022), agregando que durante la audiencia inicial los mismos peritos y testigos del Ministerio Público respondieron "no" cuando se les preguntó si había algo que lo vinculara con las acusaciones. Hernández comentó que "ya un juez natural y una corte de apelaciones designada de magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia había dicho lo mismo que hoy ha dicho el juez"

Hernández aseguró que con esta resolución "hoy se cierra este capítulo de persecución política", mencionando que en Estados Unidos también ya terminó otro episodio de "persecución". Esto hace referencia al indulto que le otorgó el presidente Donald Trump en diciembre de 2025, decisión con la que recuperó su libertad después de ser condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico. Por otro lado, expresó sentirse "golpeado por lo que mi familia ha sufrido. Quienes montaron esta operación no solamente quisieron verme desterrado para siempre de Honduras, que nunca regresara. Si no que se empecinaron en que mi familia quedara en la calle". A criterio de Hernández, el gobierno anterior presidido por Xiomara Castro actuó con "vandalismo" con los bienes que se le incautaron y quedaron bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Ejemplificó el caso de un hotel en Lempira, aseverando que al inmueble se le suspendió la energía eléctrica y eso derivó en que los clientes se marcharan. "Por muy grande que sea un problema, por muy oscura que sea la noche, siempre va a amanecer", reflexionó. Por su parte, su abogado defensor, Félix Ávila, destacó que "estábamos conscientes plenamente de que en esa acusación no había ningún cargo, nada que pudiese involucrar a Juan Orlando", señalando que la acusación nunca debió haber sido presentada por el MP. "Sentimos que es una resolución correcta, apegada a derecho, justa, la que se ha producido hoy", afirmó.