CICESCT y Abogados Sin Fronteras Canadá lanzan guía de detección de víctimas de trata de personas

Organizaciones se unieron para elaborar una guía que permite conocer los elementos relacionados con la trata de personas en diferentes manifestaciones

  07 de marzo de 2026
Las viceministras de Derechos Humanos, Kathia Crivelli y Andrea Valeska Reyes; la ministra de la Senaf, Ada María Mejía Signorelli; la secretaria ejecutiva de la CICESCT, Sua Martínez, Lucas Valderas de Abogados Sin Fronteras Canadá y representantes del Ministerio Público, participaron en el lanzamiento de la guía.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de identificación temprana de posibles víctimas, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en coordinación con Abogados Sin Fronteras Canadá, realizaron el lanzamiento de la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas.

La guía está dirigida a personal de educación, migración, relaciones exteriores, salud, trabajo, seguridad, organizaciones de sociedad civil y otros entes estratégicos, quienes desde sus funciones pueden estar en contacto con posibles víctimas y desempeñan un papel clave en la detección de señales de alerta y la activación de los mecanismos de atención correspondiente.

Honduras refuerza lucha contra la trata de personas con apoyo internacional

Las autoridades dieron a conocer que Honduras es considerado un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.

Entre 2020 y 2025, se han identificado 474 víctimas de las cuales 378 víctimas son niñas y mujeres, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención, detección y respuesta ante este delito que es considerado además, uno de los cercados criminales más lucrativos.

El artículo 219 del Código Penal de Honduras, reformado por el Decreto Legislativo 93-2021, define la trata de personas como: “la explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas, así como cualquier otra práctica equivalente o similares”.

Honduras activa sistema de datos para prevenir y atender la trata​ de personas​​​​​​

Los tratantes de personas utilizan diferentes estrategias y mecanismos durante el proceso de trata ya sea por medios digitales o de manera presencial.

Entre los medios digitales se encuentran las redes sociales, plataformas de juegos, anuncios de trabajo u otros medios digitales.

Los tratantes crean perfiles falsos, ofertas laborales y de estudio engañosas o simulan una relación de amistad o amorosa para captar víctimas.

El uso de plataformas virtuales pueden ser una vía por la cual los tratantes controlan a distancia a las víctimas.

ASJ: Nueve de cada diez casos de trata de personas quedan en la impunidad

Y de manera presencial, es el método tradicional de captación y ocurre en espacios físicos y la captación es realizada por personas conocidas o desconocidas que buscan ganarse la confianza o utilizan la violencia o amenazas.

Sua Martínez, Secretaria Ejecutiva de la CICESCT dijo que “la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas contiene herramientas prácticas que permiten identificar posibles casos y facilitar el contacto oportuno con las autoridades competentes para garantizar la protección, asistencia y rescate de víctimas”.

Para la elaboración del material se contó con el aporte de personal de salud, educación, agentes de puntos fronterizos, cuerpos de seguridad y organizaciones de sociedad civil.

El lanzamiento de la guía contó con la participación de Sua Martínez como Secretaria Ejecutiva de la CICESCT; Lucas Valderas, jefe de la Misión de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras, las viceministras de Derechos Humanos, Andrea Valeska Reyes y Kathia Marcela Crivelli; Ada María Mejía Signorelli de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), quienes destacaron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la trata de personas y poroteger a las víctimas.

