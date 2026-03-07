CICESCT y Abogados Sin Fronteras Canadá lanzan guía de detección de víctimas de trata de personas

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de identificación temprana de posibles víctimas, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en coordinación con Abogados Sin Fronteras Canadá, realizaron el lanzamiento de la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas.
La guía está dirigida a personal de educación, migración, relaciones exteriores, salud, trabajo, seguridad, organizaciones de sociedad civil y otros entes estratégicos, quienes desde sus funciones pueden estar en contacto con posibles víctimas y desempeñan un papel clave en la detección de señales de alerta y la activación de los mecanismos de atención correspondiente.
Las autoridades dieron a conocer que Honduras es considerado un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas.
Entre 2020 y 2025, se han identificado 474 víctimas de las cuales 378 víctimas son niñas y mujeres, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención, detección y respuesta ante este delito que es considerado además, uno de los cercados criminales más lucrativos.
El artículo 219 del Código Penal de Honduras, reformado por el Decreto Legislativo 93-2021, define la trata de personas como: “la explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas, así como cualquier otra práctica equivalente o similares”.
Los tratantes de personas utilizan diferentes estrategias y mecanismos durante el proceso de trata ya sea por medios digitales o de manera presencial.
Entre los medios digitales se encuentran las redes sociales, plataformas de juegos, anuncios de trabajo u otros medios digitales.
Los tratantes crean perfiles falsos, ofertas laborales y de estudio engañosas o simulan una relación de amistad o amorosa para captar víctimas.
El uso de plataformas virtuales pueden ser una vía por la cual los tratantes controlan a distancia a las víctimas.
Y de manera presencial, es el método tradicional de captación y ocurre en espacios físicos y la captación es realizada por personas conocidas o desconocidas que buscan ganarse la confianza o utilizan la violencia o amenazas.
Sua Martínez, Secretaria Ejecutiva de la CICESCT dijo que “la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas contiene herramientas prácticas que permiten identificar posibles casos y facilitar el contacto oportuno con las autoridades competentes para garantizar la protección, asistencia y rescate de víctimas”.
Para la elaboración del material se contó con el aporte de personal de salud, educación, agentes de puntos fronterizos, cuerpos de seguridad y organizaciones de sociedad civil.
El lanzamiento de la guía contó con la participación de Sua Martínez como Secretaria Ejecutiva de la CICESCT; Lucas Valderas, jefe de la Misión de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras, las viceministras de Derechos Humanos, Andrea Valeska Reyes y Kathia Marcela Crivelli; Ada María Mejía Signorelli de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), quienes destacaron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la trata de personas y poroteger a las víctimas.