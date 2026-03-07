CICESCT y Abogados Sin Fronteras Canadá lanzan guía de detección de víctimas de trata de personas

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades de identificación temprana de posibles víctimas, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), en coordinación con Abogados Sin Fronteras Canadá, realizaron el lanzamiento de la Guía de Detección de Víctimas de Trata de Personas. La guía está dirigida a personal de educación, migración, relaciones exteriores, salud, trabajo, seguridad, organizaciones de sociedad civil y otros entes estratégicos, quienes desde sus funciones pueden estar en contacto con posibles víctimas y desempeñan un papel clave en la detección de señales de alerta y la activación de los mecanismos de atención correspondiente.

Las autoridades dieron a conocer que Honduras es considerado un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Entre 2020 y 2025, se han identificado 474 víctimas de las cuales 378 víctimas son niñas y mujeres, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención, detección y respuesta ante este delito que es considerado además, uno de los cercados criminales más lucrativos. El artículo 219 del Código Penal de Honduras, reformado por el Decreto Legislativo 93-2021, define la trata de personas como: “la explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas, así como cualquier otra práctica equivalente o similares”.

Los tratantes de personas utilizan diferentes estrategias y mecanismos durante el proceso de trata ya sea por medios digitales o de manera presencial. Entre los medios digitales se encuentran las redes sociales, plataformas de juegos, anuncios de trabajo u otros medios digitales. Los tratantes crean perfiles falsos, ofertas laborales y de estudio engañosas o simulan una relación de amistad o amorosa para captar víctimas. El uso de plataformas virtuales pueden ser una vía por la cual los tratantes controlan a distancia a las víctimas.