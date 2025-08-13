Honduras intensifica esfuerzos de prevención de trata de personas

Como parte de una respuesta integral para prevenir la trata de personas y promover el uso de canales seguros de denuncia en todo el territorio nacional, recientemente se lanzó la campaña “Piénsalo 2 Veces: Frente a la trata, actúa, denuncia y protege”. La iniciativa es promovida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct). Sua Martínez Ibarra, secretaria ejecutiva de Cicesct Honduras, explicó que la campaña está dirigida a toda la población hondureña, con especial énfasis en personas migrantes, comunidades de acogida, niñez, adolescencia y trabajadores de centros de atención.

"El objetivo es generar conciencia colectiva sobre los riesgos de la trata de personas, fomentar la cultura de la denuncia y contribuir a la prevención y atención oportuna de las víctimas", enfatizó. Indicó que la campaña tiene un alcance nacional, pero prioriza regiones con altos índices de vulnerabilidad y donde se han registrado más casos de trata de personas. Martínez precisó que estos territorios fueron seleccionados con base en datos oficiales, estudios de riesgo y análisis territoriales, lo que permite una intervención más focalizada y efectiva. En 2025, Honduras ha identificado 47 nuevas víctimas de trata de personas. "Este dato refleja tanto la persistencia del delito como los avances en los mecanismos de detección y denuncia. Además, se ha logrado capacitar a cientos de actores clave en la prevención y atención, lo que demuestra el compromiso nacional frente a esta problemática", expresó Martínez.

Atención integral

De manera complementaria, se implementa la campaña global “Corazón Azul”, liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la trata de personas y sus múltiples manifestaciones. En Honduras, esta campaña se articula con los esfuerzos nacionales coordinados por la Cicesct, reforzando el mensaje de que el ser humano no está a la venta. Martínez señaló que ambas campañas tienen como eje central posicionar la Línea Nacional contra la Trata de Personas 145 y el chat de WhatsApp Nacional +504 3399-4699, canales gratuitos, confidenciales y disponibles en todo el país, que representan un avance significativo en la defensa de los derechos humanos. Para su ejecución, se implementan estrategias comunicacionales multicanal que incluyen medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita, así como una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales. Además, se realizan actividades presenciales como foros, capacitaciones, ferias informativas y brigadas comunitarias. Como resultado, puntualizó Martínez, se espera aumentar la sensibilización y el conocimiento de la población sobre la trata de personas, fortalecer la cultura de denuncia a través de la Línea 145 y, sobre todo, identificar a más víctimas para que reciban atención integral. También se busca consolidar redes comunitarias de protección y robustecer las capacidades de respuesta institucional.

Retos