Cardenal Rodríguez celebra nueva Ley de Justicia Energética "para cuidar la naturaleza"

Tegucigalpa, Honduras.- La máxima figura de la Iglesia Católica en Honduras, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró la aprobación de la Ley de Justicia Energética por parte del Congreso Nacional (CN). El lunes 31 de agosto, casi a la medianoche, 78 diputados votaron a favor de la normativa que pretende rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, otros sectores afirman que la normativa privatizará a la estatal eléctrica, por lo que congresistas de Libertad y Refundación (Libre) y un ala de liberales no respaldaron con el voto.

Durante la santa eucaristía de este día, el arzobispo emérito de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró las reformas energéticas afirmando que eso cuidará la naturaleza. "Qué bello que, finalmente, parece que nuestro Congreso ha tomado la decisión de hacer esas reformas en la empresa eléctrica. Indispensable para cuidar la naturaleza...". Y añadió: "No solo es necesario renovar las estructuras, también renovar nuestros corazones".

Normativa

La Ley de Justicia Energética contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía.