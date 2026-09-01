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Cardenal Rodríguez celebra nueva Ley de Justicia Energética "para cuidar la naturaleza"

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez destacó lo hecho por el Congreso Nacional en cuanto a la reforma energética

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 17:37
Cardenal Rodríguez celebra nueva Ley de Justicia Energética para cuidar la naturaleza

El cardenal mostró estar a favor de la reforma en materia de energía hecha por el Congreso.

 Foto: Cortesía Suyapa Medios

Tegucigalpa, Honduras.- La máxima figura de la Iglesia Católica en Honduras, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró la aprobación de la Ley de Justicia Energética por parte del Congreso Nacional (CN).

El lunes 31 de agosto, casi a la medianoche, 78 diputados votaron a favor de la normativa que pretende rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Sin embargo, otros sectores afirman que la normativa privatizará a la estatal eléctrica, por lo que congresistas de Libertad y Refundación (Libre) y un ala de liberales no respaldaron con el voto.

¿Qué diputados no votaron para aprobar la Ley de Justicia Energética?

Durante la santa eucaristía de este día, el arzobispo emérito de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró las reformas energéticas afirmando que eso cuidará la naturaleza.

"Qué bello que, finalmente, parece que nuestro Congreso ha tomado la decisión de hacer esas reformas en la empresa eléctrica. Indispensable para cuidar la naturaleza...".

Y añadió: "No solo es necesario renovar las estructuras, también renovar nuestros corazones".

Normativa

La Ley de Justicia Energética contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía.

Condonación de deudas, hurto de energía y tarifa congelada: los cambios en la ENEE tras nueva ley

Asimismo, establece la condonación de deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora previa verificación técnica, la prohibición de contrataciones directas, la obligación de acudir a subastas inversas para la compra de potencia, el tratamiento de las energías renovables en un decreto separado y el compromiso de no incrementar la tarifa en los próximos seis meses.

Durante la discusión se remarcó que la propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de sus futuras subsidiarias operativas continuará perteneciendo en un 100% al Estado de Honduras, sin posibilidad de emitir acciones a favor de privados.

​Adicionalmente, el decreto aprobado incluyó la obligatoriedad de que los futuros procesos de licitación pública contarán con la veeduría y acompañamiento de organismos de la sociedad civil especializados en transparencia y rendición de cuentas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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