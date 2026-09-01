Cardenal Rodríguez celebra nueva Ley de Justicia Energética "para cuidar la naturaleza"

Tegucigalpa, Honduras.- La máxima figura de la Iglesia Católica en Honduras, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró la aprobación de la Ley de Justicia Energética por parte del Congreso Nacional (CN).
El lunes 31 de agosto, casi a la medianoche, 78 diputados votaron a favor de la normativa que pretende rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sin embargo, otros sectores afirman que la normativa privatizará a la estatal eléctrica, por lo que congresistas de Libertad y Refundación (Libre) y un ala de liberales no respaldaron con el voto.
Durante la santa eucaristía de este día, el arzobispo emérito de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, celebró las reformas energéticas afirmando que eso cuidará la naturaleza.
"Qué bello que, finalmente, parece que nuestro Congreso ha tomado la decisión de hacer esas reformas en la empresa eléctrica. Indispensable para cuidar la naturaleza...".
Y añadió: "No solo es necesario renovar las estructuras, también renovar nuestros corazones".
Normativa
La Ley de Justicia Energética contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía.
Asimismo, establece la condonación de deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora previa verificación técnica, la prohibición de contrataciones directas, la obligación de acudir a subastas inversas para la compra de potencia, el tratamiento de las energías renovables en un decreto separado y el compromiso de no incrementar la tarifa en los próximos seis meses.
Durante la discusión se remarcó que la propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de sus futuras subsidiarias operativas continuará perteneciendo en un 100% al Estado de Honduras, sin posibilidad de emitir acciones a favor de privados.
Adicionalmente, el decreto aprobado incluyó la obligatoriedad de que los futuros procesos de licitación pública contarán con la veeduría y acompañamiento de organismos de la sociedad civil especializados en transparencia y rendición de cuentas.