Cohep pide resultados tras aprobación de reformas al subsector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) reconoció este martes que la aprobación de las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico lleva a un verdadero desafío que comienza con la implementación de las nuevas disposiciones. En un comunicado emitido este 1 de septiembre, el sector privado calificó la reforma como un paso necesario y largamente postergado, pero sostuvo que su éxito deberá medirse por los resultados que genere en el servicio eléctrico y en las tarifas que pagan las familias hondureñas. El COHEP señaló que Honduras pierde cada año más de 15,000 millones de lempiras en su sistema eléctrico. Según el organismo empresarial, esas pérdidas terminan teniendo impacto en distintos sectores de la economía y en los usuarios del servicio.

Ante este escenario, el COHEP estableció tres criterios para evaluar la implementación de la reforma: servicio, tarifa y transparencia. En cuanto al servicio, el sector privado espera que el suministro eléctrico sea continuo y confiable, de manera que los racionamientos dejen de formar parte de la vida cotidiana de los hondureños. Sobre la tarifa, planteó que la reducción de las pérdidas del sistema debe reflejarse en el precio que pagan los hogares, los pequeños comercios y los productores. El tercer punto es la transparencia, para lo cual demanda que la regulación, las compras de energía y los contratos del sector sean conocidos y puedan ser auditados. El organismo empresarial también valoró que el Congreso Nacional haya asumido la responsabilidad de decidir sobre una discusión que, según indicó, permaneció abierta durante meses. “El COHEP no defiende un modelo, defiende un resultado: que la energía llegue, que no se corte y que se pueda pagar”, señala el comunicado emitido por el ente empresarial.

#ComunicadoCOHEP 🇭🇳 Sobre Aprobación De Las Reformas Al Subsector Eléctrico.



La reforma se mide en el servicio y en la tarifa que pagan las familias hondureñas. 🇭🇳 #HondurasPrimeroSiempre pic.twitter.com/12NMCSkfnM — COHEP (@COHEPHonduras) September 1, 2026

Inversión y empleo

El sector privado consideró que contar con un marco legal estable y predecible puede favorecer la llegada de inversión al sector eléctrico. Sin embargo, enfatizó que el interés está en los resultados que esa inversión pueda generar, entre ellos un suministro estable, empleo formal y condiciones para que las empresas puedan operar sin temor a interrupciones del servicio.