Cimeqh pide que la reforma eléctrica se apruebe con criterios técnicos y sin apresuramientos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh) emitió ayer un segundo pronunciamiento sobre la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, en el que planteó una serie de recomendaciones para que los cambios respondan a las necesidades actuales del subsector eléctrico.

El gremio instó a que la discusión y aprobación de la reforma sean resultado de un proceso técnico, inclusivo y transparente, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

Los ingenieros advirtieron que la crisis que enfrenta el subsector requiere una reforma estructural, debido a factores como una deuda superior a los 110,000 millones de lempiras, pérdidas cercanas al 35%, deterioro financiero de las instituciones y una limitada inversión en infraestructura.