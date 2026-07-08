Cimeqh pide que la reforma eléctrica se apruebe con criterios técnicos y sin apresuramientos

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh) emitió ayer un segundo pronunciamiento sobre la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, en el que planteó una serie de recomendaciones para que los cambios respondan a las necesidades actuales del subsector eléctrico.
El gremio instó a que la discusión y aprobación de la reforma sean resultado de un proceso técnico, inclusivo y transparente, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
Los ingenieros advirtieron que la crisis que enfrenta el subsector requiere una reforma estructural, debido a factores como una deuda superior a los 110,000 millones de lempiras, pérdidas cercanas al 35%, deterioro financiero de las instituciones y una limitada inversión en infraestructura.
En ese sentido, el Cimeqh señaló que los cambios deben estar orientados a garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad del servicio eléctrico para la población hondureña.
Entre sus recomendaciones, el gremio propuso que el reglamento de la reforma contemple metas vinculantes para la reducción de pérdidas, mecanismos de transparencia en la distribución de la deuda, licitaciones competitivas para la contratación de energía, un despacho económico basado en criterios de mérito y la independencia del Operador del Sistema.
Además, sugirió fortalecer los procesos de compras públicas transparentes y establecer un Plan Nacional Hidroeléctrico con un cronograma definido y fuentes de financiamiento claras que permitan impulsar nuevos proyectos de generación.
Además aseguraron que están en disposición de colaborar con el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y las instituciones vinculadas al sector eléctrico para contribuir a la construcción de un sistema más eficiente.