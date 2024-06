Cambios al acuerdo de CECHSA contraviene la Ley de Contratación

¿Cómo avanza el análisis de las adendas a los 18 contratos de energía renegociados?

Se está trabajando, revisando la información que nos facilitaron y se van a entregar algunos comentarios y recomendaciones a la comisión de energía antes de que los diputados regresen a las sesiones ordinarias. Lo principal que hay que valorar es que las cosas se están haciendo durante el día, a puertas abiertas, se está brindando la información, se está dando la oportunidad de opinar, de manifestarse sobre el tema, lo cual hay que valorarlo y darle el sentido que todo esto tiene que creer que abona bastante al tema de querer hacer las cosas bien. Ahora que todo esto lo que se está presentando esté correcto es otra historia.

¿Cree que con los dos acuerdos de generación que no están operables podrán traducirse en un ahorro para la ENEE al aprobarse sus adendas?

En realidad, tanto como ahorros habría que ver porque se tiene la duda esencial, por ejemplo, del momento en que va a comenzar a operar con gas la planta de Brassavola porque las estimaciones que se muestran en las tablas, las proyecciones que mostraron y entregaron están basadas en cálculos generando con gas, pero al inicio esta planta va a empezar con diésel y habría que conocer realmente cuál es la expectativa de tiempo que tienen para comenzar a operar con gas realmente. En definitiva, hay una disminución en los costos esencialmente de los contratos que están operativos, lo que se espera que sean trasladadas a las tarifas.

¿Será adecuado y rentable la generación energética con gas a través de la central Brassavola operada por CECHSA?

El gas es más económico que diésel el tema es que todavía no se tiene el suministro de gas, no se tiene la infraestructura para poder gestionar la planta de gas y ellos tienen que trabajar en todo esto, no sé si van a traer barcazas, si van a habilitar una estación de suministro de gas, si el trasiego de gas lo van a hacer con tanques cisterna, todo esto es una logística que al día de hoy no está operativa y funcionando de esa manera. Las estimaciones que se presentaron es que está generando con gas, pero no va a comenzar con gas, sino que lo hará con diésel y va a operar puede ser seis meses, un año o más dependiendo de qué tan rápido se muevan, consigan los permisos, hagan las inversiones que tengan que hacer.

¿Qué otras consideraciones fueron planteadas por el Cimeqh acerca del contrato de CECHSA?

Más que irregularidades lo que quedan son dudas en el sentido si estaba o no estaba cancelado el contrato habría que ver la documentación, no se puede decir a ciencia cierta y se tiene que revisar; la otra duda es que en la Ley de Contratación del Estado que indica que las modificaciones en los contratos no pueden ser más allá del 25% de lo contratado y en el caso de CECHSA el porcentaje de incremento es casi del 60%, se cambió la ubicación del punto de generación donde estaba contratado de Trujillo a Villanueva y también se cambió la tecnología de generación. Hay varios temas que es importante que la ENEE los aclare, según explicó el ingeniero Erick Tejada ellos están dentro de ley. Las modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica les permite haber hecho esos cambios; nosotros no somos jueces para poder determinar si están en lo correcto y quedan esas interrogantes.

A pesar de las acciones desde tres frentes ¿por qué las pérdidas operativas de la ENEE se mantienen altas?

Ese es el talón de Aquiles de la ENEE, el tema de las pérdidas, por eso también en la manifestación que nosotros hicimos señalamos que la renegociación de los contratos, aunque si va a quitar un poquito de presión sobre las finanzas de la estatal, mes a mes no es el problema principal, sino que sigue siendo el tema de las pérdidas y es donde la ENEE tiene que enfocar toda su estrategia y esfuerzos. Realmente la ENEE es una empresa quebrada, financieramente está trabajando en números rojos, que necesita de las transferencias del gobierno para poder operar entonces tienen que trabajar con gente que sepa del tema porque ese es otro problema que no lo quieren reconocer, no están colocando ni poniendo a las personas conocedoras de los temas lastimosamente al punto que se les ha dado todos los recursos.

¿Qué retos tiene la ENEE para evitar los apagones y fallas recurrentes en época de invierno?

Hay un asunto heredado que es la falta de inversión en las administraciones anteriores, los problemas no se resuelven de un día a otro y creo que han hecho algunos esfuerzos por corregir y mejorar algunos sistemas en la parte de transmisión y distribución, pero son proyectos e inversiones que requieren tiempo; están haciendo un esfuerzo por lanzar una licitación internacional de 1,500 megavatios para resolver el tema de suministro, pero que tampoco va a ser inmediato, ya que eso se tiene proyectado para que comience a entrar en operación a partir de 2027, por lo que entre el 2024 y 2026 los problemas de racionamientos van a seguir existiendo porque las incidencias de cambio climático van a continuar existiendo todos los años, es algo cíclico, las lluvias y sequías; se tienen que buscar nuevas fuentes, mejorar los sistemas de distribución de la ENEE.

¿Considera que técnica y logísticamente se podrá mejorar el servicio eléctrico en Guanaja con la intervención que ejecuta la ENEE?

Según lo indicado están actuando con base a ley, entiendo que han movilizado algunas cuadrillas, obviamente eso incide en el costo operativo para la ENEE y se esperaría que si se está haciendo ese tipo de intervención sea para beneficio de los habitantes y usuarios del servicio de energía de Guanaja tanto en el tema de precios como la calidad de servicio y que esto no vaya a ocasionar un problema a futuro para el Estado en cuanto a demandas por acciones mal ejecutadas.

¿Podrán seguir sosteniendo rebajas en el pliego tarifario por el resto del año?

Creo que la política del gobierno ha sido subsidiar tarifas y eso lo van a seguir haciendo, lo que es un problema también para la ENEE porque no termina de cobrar los valores que debería de cobrar, es un tema más político porque la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica debería hacer su revisión y de acuerdo a la fórmula establecer las tarifas que de conformidad a la energía, el diésel, búnker se van dando. Lo que ha estado ocurriendo es que por decisión de la Presidencia de la República no se hacen los ajustes.

¿Ha solicitado la ENEE el apoyo o asesoría del Cimeqh en el ámbito energético?

Tanto así no, nosotros lo que sí hemos hecho es que ha habido algunos foros a lo interno del Colegio sobre la problemática, se ha compartido algunos documentos de otros períodos en donde básicamente todos los problemas que están sucediendo ahorita ya se anticipaban.