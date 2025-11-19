  1. Inicio
Cada mes el Hospital Escuela diagnostica en promedio seis hombre con cáncer de próstata

La cifra indica que los hombres no están acudiendo a revisión preventiva, por lo que cuando la enfermedad es diagnosticada ya está en etapa avanzada

En Honduras se diagnostican unos 1,000 nuevos casos de cáncer de próstata, al año, siendo el principal tipo de cáncer en hombres.

Tegucigalpa, Honduras.- El cáncer de próstata es el primer tipo de cáncer que afecta a los hombres en el país, con una incidencia de cerca de 1,000 nuevos casos cada año, según el Observatorio Mundial del Cáncer.

En el principal centro asistencial, el Hospital Escuela, las autoridades indicaron que cada mes se diagnostican al menos seis nuevos casos de esta enfermedad en la consulta externa.

Sin embargo, señalan que la cifra evidencia la necesidad de acudir temprano para lograr tratamientos curativos, por lo que hacen el llamado a la población sobre la importancia de un diagnostico temprano.

El urólogo Gilbert Borjas, manifestó que en Honduras este tipo de cáncer es la principal causa de muerte por cáncer en los hombres hondureños; el 47% de quienes padecen la enfermedad fallecen, porque son diagnosticados en etapa avanzada.

"Muchos casos se detectan en etapas avanzadas y sin síntomas previos, lo que hace indispensable la evaluación médica regular", indicó.

Aunque la mayoría de los que son diagnosticados con esta patología son hombres de entre 63 a 68 años, se recomienda realizarse chequeos preventivos a partir de los 40 años, ya que el cáncer puede avanzar de manera silenciosa.

Alguno de los síntomas que deben poner en alerta a los hombres son: dificultad o dolor al orinar, flujo urinario débil o intermitente, aumento de la frecuencia urinaria, especialmente nocturna.

Además de sangre en la orina, dolor en espalda baja, caderas o pelvis, molestias al sentarse por agrandamiento prostático, al presentar alguno de ellos es importante acudir con el especialista, recomiendan.

En conmemoración con el mes de prevención del cáncer de próstata, este mes de noviembre, las autoridades del Hospital Escuela llamaron a los hondureños a realizarse los chequeos preventivos.

