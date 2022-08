Buscan aumentar el presupuesto de Salud en 41%

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el ejercicio fiscal de 2023 se busca aumentar el presupuesto destinado al sector en un 41%. Al menos así lo informaron desde el Colegio Médico de Honduras (CMH), cuyos representantes están en diálogo con diputados del Congreso Nacional para la formulación de la partida de ingresos y egresos para el próximo año.

Samuel Santos, vicepresidente del CMH, indicó que la idea es incrementar el presupuesto de 24,700 millones de 2022 a al menos 35,000 millones para el próximo año.

“Como no conocemos hasta ahora de cuánto será el presupuesto para el próximo año, tomando como base el actual, deber ser de 35,000 millones; si lo hacemos con base en el producto interno bruto, este reflejaría un 6% con lo cual Honduras podría recibir una atención de calidad”, expresó el vicepresidente del Colegio Médico.

Por su parte, los parlamentarios anunciaron que la propuesta será elaborada a fin de evitar nuevas crisis presupuestarias para la atención sanitaria, además de que permitirá la contratación de más recurso humano para la atención a la población.

“Hemos hablado que para que Honduras sea considerado como un país en vías de desarrollo debe tener al menos un 12% del total del presupuesto de la República”.

Por su parte, la doctora y diputada Suyapa Figueroa manifestó que “el área hospitalaria debe fortalecerse e incrementarse donde no tenemos atención primaria, los accesos a servicios básicos”.

En el presupuesto actual, Salud es la segunda secretaría de Estado que más fondos tiene, solo superada por Educación, a quien se destinaron 35,700 millones de lempiras.

Salud se ha enfrentado todo el año a una crisis por plazas para médicos, a quienes el gobierno anterior vía decreto adjudicó permanencia.

Esta secretaría tiene contratada de forma permanente a unos 20,500 trabajadores sanitarios en su red hospitalaria y no hospitalaria (centros de salud y unidades de atención primaria). No obstante, ese personal no da abasto para cubrir todas las necesidades de la población.

