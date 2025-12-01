Beatriz Valle se pronuncia sobre las elecciones: "que nos quede de lección"

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, se pronunció sobre las elecciones generales del 30 de noviembre y pidió a la población que lo ocurrido quede de lección y afirmó sentirse reinvindicada. A través de su cuenta de X, la parlamentaria aseguró que los funcionarios deben servir a todos y no solo robar y negociar por intereses personales. "Me siento reivindicada. Que nos quede la lección, no hay que violar las leyes, imponer gente a patadas, los funcionarios deben servir a todos, con amabilidad y humildad", comenzó diciendo.

"No robar y negociar por el bien de Honduras y no por intereses personales", añadió. De igual forma, Valle envió un abrazo a "todos", incluyendo a las personas que la insultaron y la lincharon por defender la ley.

La reacción de la parlamentaria surge horas después de que en el primer corte del Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejara que el Partido Nacional, lidera las votaciones, y que con una mínima diferencia se encuentra el Partido Liberal. Y que con una gran diferencia de votos está el partido Libertad y Refundación (Libre), al que perteneció anteriormente, se encuentre en el tercer lugar. De acuerdo a los datos, a las 12:03 del mediodía de este lunes 1 de diciembre, Tito Asfura lleva el 39.91 por ciento de los votos, equivalente a 749,022 sufragios; Salvador Nasralla ahora con el 39.89 por ciento para 748,507 votos; una diferencia de apenas 515 votos. Hasta el momento han sido transmitidas 10,923 actas de 19,152, es decir, el 57.03% del total de las actas.

Los resultados preliminares muestran a la candidata del gobierno con un 19 por ciento de los votos, a pesar de una extraordinaria maquinaria del estado a favor de Moncada. Esta estrepitosa derrota deja a Libre tan golpeado que también se está viendo el resultado en los diputados de todo el país, pues está perdiendo una importante caída en algunos departamentos como Cortés, Olancho, Choluteca y Francisco Morazán. Cabe mencionar que desde 2024, Beatriz Valle rompió relaciones con el partido Libre tras no apoyar la decisión de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Valle, que en ese entonces era embajadora de Honduras en Canadá, aseguró que renunció a ese cargo por un tema personal y principios morales y éticos.