Beatriz Valle tras su renuncia: “Quiero llegar a Honduras para analizar mi futuro político”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ahora exembajadora extraordinaria de Honduras en Canadá, Beatriz Valle, aseguró que regresará al país para analizar y definir su “futuro político” luego de que el canciller Enrique Reina aceptará su renuncia en su cargo.

Valle también negó que haya querido “quitar la extradición” mientras ejerció como secretaria del Congreso Nacional en la Junta Directiva del ahora precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix.

“Esto es una cosa personal de mi conciencia porque mi conciencia haría el alma importante que cualquier cosa que piense cualquier persona y yo amo a mi país, yo creo que nadie tiene duda de eso y acuérdese que yo el 22 de enero en esos días yo fui acusada de querer quitarle extradición, situación que era completamente falsa”, declaró Valle.

Asimismo, la ex diplomática dijo que esperaba que desde el gobierno de Honduras desistieran de la decisión de suspender el tratado de extradición, sin embargo, en la última reunión del Partido Libertad y Refundación (Libre) de ayer domingo -1 de septiembre- continuó la determinación.

“Yo esperé el anuncio del presidente Zelaya de ayer que iban a salir de la reunión de partido Libre esperando que ellos recularan en esa decisión, sin embargo, pude notar en la lectura del comunicado que hizo el vicecanciller Gerardo Torres que no había ninguna intención de recula en ese sentido, la opinión de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la extradición, es un tratado bilateral con el gobierno de los Estados Unidos para que se nos ayude a aplicar justicia a gente que nosotros no hemos podido enjuiciar ni castigar”, consideró la también congresista del partido Libertad y Refundación (Libre).

Del mismo modo, reveló que su decisión de retirarse de su cargo en la política exterior fue tomada desde el fin de semana y lo único que realizó fue interponer su preaviso, sin importar los comentarios negativos en su contra.

“Yo les doy el preaviso porque efectivamente yo tomé mi decisión el fin de semana con una decisión personalísima, nadie me empujó a hacerlo, esto es una cosa personal de mi conciencia”, explicó.

Valle anunció que estará de regreso en Honduras, donde analizará su futuro político, pues cabe recordar que fue electa inicialmente como diputada al Congreso Nacional.

“Tengo que llegar a Honduras para poder analizar bien las cosas, porque de lejos la perspectiva es muy diferente cuando uno está allá, entonces yo quiero llegar allá y darme un espacio”, opinó.

Además, la congresista aseguró que no se podía “hacer la loca” ante la denuncia del tratado de extradición al tratarse de un tema de política exterior.

“Con el gobierno se había planteado en los estatutos principios y plan de gobierno del partido Libre, pero, sin embargo, vemos que no ha sido y lo último me atañe a mí porque es un tema de política exterior, yo no puedo agazapar ni hacerme la loca ni hacerme la tonta otra gente puede hacerlo, y yo no, los critico”, sentenció