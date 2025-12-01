"Usted es pa' fuera que va", Alia Kafati arremete en contra de Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a diputada del Partido Liberal (PL), Alia Kafati, arremetió este lunes —1 de diciembre— en contra del fiscal general, Johel Zelaya y le aseguró que “es pa' fuera que va”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la diputada lanzó fuertes críticas en contra de Zelaya, incluso le aseguró que, de llegar al poder, sería la primera en exigirle cuentas de “su ineficiencia”. “Señor, usted es pa’ fuera qué va. Juicio político, vamos a pedir y removerlo de su cargo, le quedó demasiado grande”, aseguró la funcionaria.

Enfatizó en que “respeto a las leyes y voluntad al pueblo de Honduras, es lo menos que se vio en su gestión. Si Dios me lo permite, me entregan la credencial, y yo seré la primera en exigirle cuentas de su ineficiencia".

— Alia Kafati Diputada (@alia_kafati) December 1, 2025

Las declaraciones de Kafati surgieron en respuesta al mensaje que emitió Zelaya, más temprano, en donde aseguró que el Ministerio Público (MP) permanece vigilante de que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, se respete. "El Ministerio Público siempre fue garante de que en el país se desarrollaran las Elecciones Generales. La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada", fue lo que posteó Zelaya, en su cuenta de X.