"Usted es pa' fuera que va", Alia Kafati arremete en contra de Johel Zelaya

La diputada liberal, Alia Kafati, aseguró que será la primera en “exigirle cuentas de su ineficiencia” al fiscal general, Johel Zelaya, en caso de ganar las elecciones

  • Usted es pa' fuera que va, Alia Kafati arremete en contra de Johel Zelaya

    Las declaraciones de Kafati surgieron en respuesta al mensaje que emitió Zelaya, más temprano, en donde aseguró que el Ministerio Público (MP) permanece vigilante del proceso electoral.

    Foto: EL HERALDO
  • 01 de diciembre de 2025 a las 14:53

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a diputada del Partido Liberal (PL), Alia Kafati, arremetió este lunes —1 de diciembre— en contra del fiscal general, Johel Zelaya y le aseguró que “es pa' fuera que va”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la diputada lanzó fuertes críticas en contra de Zelaya, incluso le aseguró que, de llegar al poder, sería la primera en exigirle cuentas de “su ineficiencia”.

“Señor, usted es pa’ fuera qué va. Juicio político, vamos a pedir y removerlo de su cargo, le quedó demasiado grande”, aseguró la funcionaria.

"Esto no se termina hasta que se cuente el último voto": María Antonieta Mejía, diputada nacionalista

Enfatizó en que “respeto a las leyes y voluntad al pueblo de Honduras, es lo menos que se vio en su gestión. Si Dios me lo permite, me entregan la credencial, y yo seré la primera en exigirle cuentas de su ineficiencia".

Las declaraciones de Kafati surgieron en respuesta al mensaje que emitió Zelaya, más temprano, en donde aseguró que el Ministerio Público (MP) permanece vigilante de que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, se respete.

“El Ministerio Público siempre fue garante de que en el país se desarrollaran las Elecciones Generales. La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada”, fue lo que posteó Zelaya, en su cuenta de X.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma”: Ana Paola Hall confirma finalización del TREP

El proceso electoral permanece en la etapa del conteo de votos. De momento, el candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, es quien tiene la ventaja.

Eso, según la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, la página de resultados no refleja resultados desde las 12:00 del medio día, por lo que, la población se mantiene en incertidumbre.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más