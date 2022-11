Beatriz Valle acusa que Edmundo Orellana es “reconocido por su misoginia”

”La Presidenta NO ESTÁ PINTADA”, finalizó su tuit a la 1:01 del reciente miércoles.

”Disculpe, ministro: si bien es muy cierto que Mel es un LÍDER, (pero) la LIDERESA que ocupa la Presidencia se llama Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya , para su conocimiento”, le aclaró la congresista al también primer exfiscal de Honduras. +: Bancadas del Congreso Nacional y analistas políticos cuestionan amenazas de Edmundo Orellana de una Asamblea Nacional Constituyente No conforme a primera instancia con sus declaraciones, Valle apretó más el acelerador de la polémica cuando acusó que Orellana “es muy reconocido por su misoginia”.

A Valle al parecer no le agradó la declaración de Orellana que, por cierto, levantó mucha polémica entre la sociedad hondureña, y algunos analistas la vieron como una advertencia a estar prevenidos de los intereses singulares del oficialismo.

A las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las bancadas de los partidos Liberal y Nacional catalogaron como insólitas y fuera de orden las amenazas de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de ser roto el orden constitucional, hechas por el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana.

Esto nace desde que Orellana dijera que “yo creo que a todos nos favorece una Asamblea Nacional Constituyente porque construiríamos un nuevo marco constitucional, este que tenemos está desfasado, eso dependerá de que rompan el orden constitucional.

“Si rompen el orden constitucional téngalo por seguro que el próximo presidente de la República se llama Manuel Zelaya Rosales, si dan un golpe, sí, porque es el líder más connotado en el país”, opinó.

“Me parece insólito y nefasta la declaración, además de fuera de orden me extraña que un abogado que fue catedrático quiera desconocer los procedimientos legales que se tienen que llevar a cabo en la elección de la CSJ”, expresó el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano.

“La Constitución es clara, el artículo 311 establece cómo se va a elegir la Corte. Así que hoy lo puedo decir, ya empiezan a quitarse la máscara los de Libre para querer instalar una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder y romper el orden constitucional, quienes lo quieren hacer son ellos y hoy avalados por Edmundo Orellana”, agregó.

Por su parte, en el mismo tema la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, condenó las declaraciones de Orellana Mercado y llamó al funcionario a no confrontar ni dividir más al país y generar temor en la población.



ADEMÁS: ‘Mel’ Zelaya asegura que no están promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente

“Creo que es un tema que divide al país, que confronta, que crea crispación y cuando provienen de un alto funcionario además de alguien muy cercano a la familia presidencial esto se ve como un mensaje, no sé si amenazante o de advertencia, pero que en todo caso me parece que no contribuye al ambiente de consensos que debe haber en el país”, enfatizó Julieta Castellanos.