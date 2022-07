“La gente del PSH no apoya una Asamblea Nacional Constituyente”, dice Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial, Salvador Nasralla, aseguró este lunes que ni él ni su partido político apoyarían una iniciativa que busque realizar una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras, tras los rumores de que Libre, con quien hace cogobierno, estaría presentando esa moción en el Congreso Nacional.

Nasralla, aseguró en entrevista con HRN, que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no cuenta con los votos necesarios para que la Constituyente sea una realidad y dejó claro que su instituto político no piensa apoyarlos.

“La gente que podría apoyar una constituyente sería la gente del Partido Libre, que son 50, la gente del Partido Salvador de Honduras, que son 10, no la apoyan, quizá algún liberal, pero en todo caso no se llega ni siquiera a la mayoría simple, entonces es una percepción, no algo real”, dijo el designado.

Según él, no tiene conocimiento de que haya intenciones de impulsar una Constituyente, pues se trataría de un rumor que se le ha creado a Libre.

“Lo de la Constituyente es como un temor en la gente, como cuando se le dice “Ahí viene la chula”, pero el Congreso está definido para que continuemos con la actual forma de gobierno como la que tenemos. Yo le digo a la gente que si Honduras necesita algunos cambios, esos cambios se pueden hacer puntualmente, dentro de lo que existe ahorita en la Constitución y es algo que se viene hablando desde hace varios años”, aseguró.