Aseguran bienes a red de corrupción ligada a Hilda Hernández y a la esposa de “Tony” Hernández

También figuran otros familiares, entre ellos varios Claudia Yamila Noriega, la ex coordinadora del Proyecto Tarjeta La Cachureca , la ex gerente financiera de Casa Presidencial y exjefa de presupuesto de SEDIS, Carol Vanessa Alvarado y el exdiputado Norman Guillermo Noriega (suplente del diputado Mario Alonzo Pérez López).

Entre las empresas aseguradas se encuentran Inversiones Santa Elvira de la fallecida Hilda Rosario Hernández Alvarado y Miriam Vanessa Cruz (cónyuge de Juan Antonio Hernández Alvarado).

También aseguraron constructora C2 de la excoordinadora del Proyecto Tarjeta La Cachureca, Claudia Yamila Noriega y la ex gerente financiera de Casa Presidencial y exjefa de presupuesto de SEDIS, Carol Vanessa Alvarado.Asimismo, Transportes Tita de Claudia Yamila Noriega y su hermano y ex diputado Norman Guillermo Noriega (suplente del diputado Mario Alonzo Pérez López); Comercial Maderera de Guillermo Noriega Suárez (padre de Claudia Yamila Noriega) y Sociedad FJSR Of Florida LLC de Fernando José Suárez Ramírez (administrador de Todos Somos Honduras y Fundación Dibattista).

También, figuran entre las incautaciones un edificio de condominio Versalles en las Lomas del Guijarro de Tegucigalpa a nombre de Claudia Yamila Noriega, quien hace unos meses traspasó dos apartamentos a parientes del exministro Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich.



Además, los condominios en Miami adquiridos vía testaferro por la extinta Hilda Rosario Hernández Alvarado y una vivienda en residencial El Sauce de Comayagüela propiedad de Gloria Margarita Vargas (hermana de Hilda Rosario Hernández Alvarado).

Finalmente, cuentas bancarias y productos financieros congelados registrados a nombre del exministro de MIAMBIENTE, José Antonio Galdámez (esposo de Carol Vanessa Alvarado) y de la extinta Hilda Rosario Hernández Alvarado, entre otros involucrados, son objeto de los aseguramientos de la UFERCO y la ATIC.

