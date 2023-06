Apagones golpean empleos y causan el cierre de negocios en Olancho

Así lo relató Angélica, de unos 40 años, que sentada en su salón de belleza observa como las personas pasan, pero nadie ingresa a su local porque “prácticamente solo tenemos 15 minutos de luz al día y las clientes no vienen porque saben que no las podré atender”.

“Despedí a una persona que me ayudaba porque no tengo cómo pagarle y con mi familia ya hablamos que en cualquier momento cerramos el negocio”.

Pero al platicar con él exterioriza todo lo que no puede decir delante de su familia porque sabe que sería un fuerte golpe anímico. “Nosotros nos dedicamos a la barbería, ¿pero cómo viene la gente si no hay luz? No tengo como comprar comida, no sé qué decirle a mi familia”, declaró.

Estos casos solo son pinceladas de la triste realidad de los comerciantes que son afectados por los racionamientos del importante suministro y perjudicados por la incapacidad de las autoridades.

Incluso la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el pasado lunes estableció un calendario en el que se indica en qué zonas se iría la energía, pero en Juticalpa ni eso respetaron: la luz se va todos los días y en cualquier momento.