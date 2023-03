Analista: es posible que casos no lleven la suficiente evidencia para dictar una condena

Dijo que tampoco se puede olvidar que no todas las personas que son imputados o llevadas a los tribunales son culpables, hay quienes en el transcurso del debate en el Tribunal de Sentencia pueden demostrar que son inocentes.

Puede ser que los agentes de investigación y los fiscales del Ministerio Público (MP) no presentaron los suficientes medios de prueba o evidencia para sustentar con fuerza cada caso, analizó Sánchez.

Lo anterior plantea en que es urgente mejorar la investigación, tanto de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) como del MP, ya que a pesar que cuentan con todas las herramientas las evidencias no son muy contundentes.

No obstante, insistió en que hay que ponerle mucho énfasis a la parte investigativa , pues los agentes con los fiscales deben presentar casos bien sustentados, es decir “amarrados”.

Tampoco se está exento de posibles hechos de corrupción en los juzgados, porque las instituciones del Estado han sido penetradas por el crimen organizado o personas naturales.

En casi todas las instituciones del Estado se ha penetrado la corrupción, por lo cual hay que tratar de frenar hechos fuera de ley, ya que existe la posibilidad de arreglos, pero tampoco se puede asegurar sin una evidencia certera, excusó.

Al mismo tiempo recordó que los jueces son garantes y si el caso no va bien sustentado, al juez no le queda más opción que absolver a la personal, porque no pudieron probarle más allá de una duda razonable que el acusado cometió un delito.