Simpatizantes de Libre agreden con gas pimienta a periodistas de Telepaís en los bajos del CN

Tegucigalpa, Honduras.- El equipo de prensa del medio de comunicación Telepaís vivió momentos de terror este viernes 23 de enero, luego de que un hombre los rociara con gas pimienta y los amenazara con una supuesta arma de fuego. La agresión ocurrió mientras dos periodistas y un camarógrafo se encontraban en cercanías de los bajos del Congreso Nacional (CN), mientras se dirigían a cubrir la instalación de la nueva Junta Directiva. La repudiable escena quedó captada en videos grabados por el propio equipo de prensa. En las secuencias se observa cómo el agresor rocía gas pimienta en el rostro de una de las periodistas.

Seguidamente, el hombre se abalanzó contra el camarógrafo. Sus compañeras de trabajo, visiblemente nerviosas, le gritaban que se alejara del lugar: "¡Por favor, andate!", le exigían para evitar una tragedia. En la misma línea, las periodistas intentaron refugiarse en el vehículo en el que se movilizaban; sin embargo, antes de que lograran subir, tres miembros de las Fuerzas Armadas (FF AA) llegaron al sitio y arrestaron al agresor. Durante el registro, las autoridades encontraron al detenido seis frascos de gas pimienta. Aunque las víctimas denunciaron que el sujeto también portaba un arma de fuego, esta no fue localizada, presuntamente porque la habría arrojado a un río antes de su captura.