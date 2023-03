Adolescentes son las que más suelen usar la Cytotec para abortar en casa

“No me gusta hablar de esto, quería abortar porque no quería que mis papás se dieran cuenta y tampoco estaba en la edad (20 años) para hacerme responsable de un bebé”, expresó la fémina.

“Un amigo me ayudó a conseguirlas, me llevó a una farmacia (se omite el nombre) y ahí compré la caja sin necesidad de dar una receta médica y creo que me costó alrededor de 1,000 lempiras, no fue tan caro”, explicó.