Las preguntas más frecuentes sobre el uso de las polémicas PAE

Las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia ( PAE ) son un método que se utiliza y se popularizó como un método de anticoncepción que se utiliza cuando alguno de los métodos de uso rutinario falla, por eso cataloga como de emergencia, porque se utiliza solo en casos donde la paciente haya tenido una relación sexual donde no se haya protegido con otro método y este método solo se puede utilizar hasta cinco días después de la relación sexual, el mayor éxito de las PAE está en las primeras 72 horas, después de ese tiempo el método no tiene éxito en cuanto a la anticoncepción, que es lo que se busca.

No hay una contraindicación para que la paciente la use dos o tres veces en el año o dos o tres veces en el mes, pero estaríamos orientando mal a una paciente si le decimos que es un método que podría estar utilizándolo de manera repetitiva, siempre buscamos establecerle a la paciente un método anticonceptivo que sea de uso más estable para ella.

Generalmente la PAE, la cantidad de veces que se utilice, no tienen una contraindicación. Digamos en un caso hipotético la paciente tuvo una relación sexual el día de hoy, utiliza la píldora de emergencia y la paciente vuelve a tener relaciones en cinco días sin mecanismos de defensa, la paciente puede usar nuevamente la píldora de emergencia, bajo la seguridad de que no va a encontrar ningún efecto adverso, salvo alguna irregularidad menstrual.

Si la mujer tiene relaciones sexuales, o ha tenido relaciones sexuales mientras está usando la píldora de emergencia, esto va a generar que la ovulación no se dé, por lo tanto la paciente no va a quedar embarazada.

Antes de la anticoncepción pueden estar las píldoras diarias, están las inyecciones que pueden ser al mes o tres meses y también tenemos los dispositivos que se pueden colocar dentro del útero. Por eso es que no se recomiendan de uso permanente para las mujeres, no porque puedan generar un daño en la paciente.

No es peligroso, porque los estudios no han demostrado que generen mayores efectos adversos que los demás mecanismos. Por ejemplo, las píldoras que se toman todos los días generan los mismos efectos adversos que generan las PAE, pero como efecto de anticoncepción, no es un método de primera línea para mandar a la paciente, no es que a la paciente la vamos a decir que su método de planificación es la píldora de emergencia, porque no es la primera línea de manejo que tenemos para la anticoncepción de las mujeres.

No es que la OMS antojadizamente dice que no es abortiva, sino que en múltiples estudios se llega a la conclusión de que definitivamente la píldora de emergencia no tiene ningún efecto sobre un embarazo que ya se dio. Si la paciente ovuló y el espermatozoide llega al óvulo y la paciente se toma su píldora anticonceptiva ese óvulo se va a implantar y se va a desarrollar un embarazo normal.

Lo que se hizo fue utilizar el método anticonceptivo en mujeres que habían tenido relaciones sexuales en las primeras 72 horas y se vio que pacientes saldrían embarazadas y quienes no. Lo que se demostró con estos estudios fue que lo que hacía la píldora de emergencia era retrasar la ovulación, pero si la paciente ya había ovulado se demostró que aunque la paciente se tomara la dosis, esta paciente que ya había ovulado el método anticonceptivo no se daba, porque no había un retraso en la ovulación porque la paciente ya había ovulado y estas pacientes lograron tener un embarazo y la tasa de aborto en estas pacientes no se aumentó más de lo normal por el uso de la anticoncepción de emergencia.

La OMS estableció eso no por un antojo. Después de múltiples estudios, de hacer un análisis de estudios que se hicieron en varios países se llegó a la conclusión, después de la evidencia científica que mostró, que el método anticonceptivo llamado como “Píldora de Emergencia” no generaba aborto.

Es el mecanismo mediante el cual las pacientes se ven expuestas a encuentros sexuales donde pudiera existir un embarazo y entonces se busca atención médica para evitar que el embarazo se pueda presentar. No solo la píldora del día después existe como mecanismo de emergencia para la anticoncepción, existen otros métodos que actúan para anticoncepción de emergencia, no solo la píldora.

Simplemente recomendar que se tomen en las primeras 72 horas después de la relación sexual y de ahí solamente educar a la paciente sobre que este es un método de emergencia que no lo vamos a utilizar permanentemente. Recomendarle a la paciente que si ya tiene una pareja sexual que si tiene riesgos de volver a tener relaciones sexuales y ella no quiere quedar embarazada pues tenemos otras opciones de métodos anticonceptivos.

La gente que habla en contra de las píldoras anticonceptivas no se basa en ciencia para demostrar esto, ellos se basan en algunas teorías religiosas y no están basándose en aspectos científicos. La ciencia es algo tan bonito que uno puede demostrar lo que uno dice con hechos, entonces no podemos negarle a una mujer un método anticonceptivo que permite tener una variedad de métodos que le permita controlar el momento en que quedar embarazada, que creo yo que es un derecho fundamental para todas las mujeres.

La gente que está en contra del uso de la píldora agrega que la pastilla no genera un cambio en el endometrio de las mujeres y que si el óvulo fecundado llega ahí y al haber un cambio en el endometrio ese no permite la implantación. Esa es una aseveración que está incorrecta, porque ya se demostró que usted se toma la pastilla y este óvulo fecundado llega al endometrio y se va a desarrollar como un embarazo normal sin haber tomado la píldora.

¿Qué consecuencias trae abusar de las PAE?

Los estudios han demostrado que la paciente puede tomar tres o cuatro veces en un mes y no va a pasar nada malo, a excepción de que haya irregularidad menstrual, o sea la paciente toma anticonceptivos orales, los efectos son similares a los de las PAE, o sea no le va a pasar la señal, no se va a intoxicar, no se va a aumentar la tasa de eventos cerebrovasculares, no se va a aumentar la tasa de trombosis en las venas profundas, todos estos efectos los tienen los anticonceptivos de uso diario, por eso la anticoncepción de emergencia tiene que ser una en donde se busque a un profesional de salud, porque eso sí, no todos los anticonceptivos son para todas las mujeres, la obesidad por ejemplo es un dato importante para cómo utilizar un método anticonceptivo.

Las mujeres que tienen obesidad, que tienen hipertensión, son diabéticas... estas mujeres tienen que limitar el uso de anticonceptivos hormonales, no solamente la PAE, sino hasta las píldoras normales de uso diario. Uno le recomienda a estas pacientes el uso métodos anticonceptivos que no tengan tantas hormonas, porque no nos ayudan a disminuir los riesgos de otras cosas en las pacientes.

No hay nada específico para las píldoras anticonceptivas en el por qué no usarlas, simplemente caben en la categoría de todos los anticonceptivos hormonales. Se clasifica la paciente entre la que clasifica para este método y la que no, entonces basados en eso damos una orientación, no solo porque la píldora genera el problema, sino viendo todo el campo de la paciente.

Por su experiencia, ¿en qué casos suelen usarla más?

Es algo muy específico en un solo momento. Las píldoras se pueden utilizar en adolescentes que tienen relaciones sexuales, pero también pueden ser utilizadas en adolescentes y niñas que han sufrido violaciones, pero también se han utilizado en matrimonios, en los cuales usando un método anticonceptivo hubo un problema, o una pareja de novios que no quiere tener un hijo en este momento , entonces todos estos pacientes usan la PAE.

No hay que dejar pasar que aunque estuviera prohibida la comercialización de esta píldora, esta se encontraba en muchos comercios clandestinos, en todas las ciudades de nuestro país, uno como profesional de la salud se enteraba en qué lugares vendían esas píldoras y que las vendían a precios exorbitantes por lo mismo, porque había una prohibición de comerciarlas, no es algo nuevo para las pacientes, las pacientes buscaban opciones que podían tener a mano.

Yo pienso que no es un tema para rasgarse las vestiduras, es un tema más salud reproductiva, académico y profesional que uno religioso o moral.

¿Por qué existe tanta controversia en Honduras?

Antes del 2009 la píldora se podía comercializar en nuestro país, pero en el 2009, promovido por grupos religiosos, la Iglesia Católica, también grupos conservadores, ellos promovieron la prohibición de la píldora basados en esa teoría de que la píldora era abortiva, información errónea que tienen esas personas.

En nuestro campo de la ciencia académica también existen personas que no están orientadas éticamente con el desarrollo profesional, entonces hay profesionales que asesoran a estos grupos que en su ignorancia les han dado la idea de que esta píldora es abortiva, cuando no es así.

El problema que existía después del golpe de Estado fue la prohibición de la comercialización de la píldora y esto hace que las mujeres no tengan como opción el uso de la píldora. Durante 10 años se ha trabajado en varios grupos científicos, grupos de derechos de mujeres e inclusive la sociedad de ginecología del país ha trabajado fuertemente en concientizar a los gobernantes de que los gobernantes de que la PAE no es abortiva, debe ser una opción para las mujeres de nuestro país. Después de 10 años en una lucha permanente por que se libere nuevamente la venta de esta píldora se logra por fin que ese derecho sea respetado a las mujeres, por eso es tanto el revuelo que se ha causado.