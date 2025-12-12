Con 22 votos más que Toño Rivera, Fabiola Rosa pide respetar la voluntad popular

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque está resultando electa en la posición 23 de las diputaciones en Francisco Morazán, la candidata del Partido Nacional, Fabiola Rosa Vigil, instó a que se respete la voluntad popular sin favorecer a ningún otro aspirante.

“Espero que en el Consejo Nacional Electoral se respeten los votos porque Honduras necesita líderes legítimos que salgan del corazón del pueblo no líderes impuestos en las usanzas que antes se hacían”, manifestó a EL HERALDO.

La abogada aseguró que “nos vamos a defender si miramos situaciones irregulares porque yo sí creo que debemos de respetar el voto hondureño”.

Con 129,217 marcas Rosa Vigil ocupa el último lugar para convertirse en diputada en Francisco Morazán, sin embargo, la separan apenas 22 marcas de Antonio Rivera Callejas que busca la reelección en el Congreso Nacional.

La entrevistada consideró que se ha dado una situación atípica porque “Toño” empezó a subir de posiciones repentinamente, por lo que respondió las siguientes interrogantes planteadas por este rotativo.

¿Cómo resulta ser electa entre las diputaciones de Francisco Morazán?

Yo quedo por el voto independiente que me apoyó mucho, el voto del sector de discapacidad, de las iglesias, de las Organizaciones no Gubernamentales en las que hemos trabajado siempre, el voto independiente; quedo en la posición 23, eso ha sido una tendencia que ha estado bien marcada.

¿Cree que se pretende una jugada política para desplazarla de la posición 23 de las diputaciones y favorecer a Toño Rivera?

La mayoría del escrutinio se ha realizado, sin embargo, miramos que Antonio Rivera estaba dos espacios abajo y de repente ha empezado a subir y a subir, yo no puedo decir que hay una situación irregular, es una situación atípica para la experiencia que yo he tenido de ver los procesos electorales. O sea, que de repente haya una alzada, pero no le puedo acusar específicamente, solo decir que me llama la atención. Lo único atípico es mirar ese avance tan rápido y que en poco tiempo ha surgido y cuando él menciona los sectores de donde viene ese avance son sectores donde el voto es en plancha y que los diputados hemos mantenido un margen muy poco entre nosotros, muy pocos votos de diferencia porque recuerde que en el sector de municipios y de aldea ahí es donde está el voto duro del Partido Nacional y es un voto en plancha.

¿Por qué y para qué incursionó en política?

Yo no le puedo mentir por qué incursioné, mi mamá fue diputada. Nosotros hemos manejado centros electorales pero en Cortés; me vine a vivir hace 15 años a Tegucigalpa, no agarré la estafeta de mi madre, sino que me dediqué a otras cosas, pero por la situación del país que miramos entré a la política y soy una mujer de fe. Hace mucho tiempo se me dio una palabra de lo que yo estoy viviendo ahorita, entonces no tengo padrino político, no tuve un representante en mesa, no tengo un representante en el CNE.

¿Qué acción realizará si es perjudicada durante el escrutinio especial de actas de cierre?

No queremos generar un conflicto, simplemente cuidar nuestra posición porque es dada por la voluntad de las personas que votaron por mí. Hay mucha gente que cree que entrar a política solo es teniendo dinero o un padrino, pero al ver que yo entré sin necesidad de todo eso, puedo decir que sí se puede, sí se puede entrar a un sistema político sin necesidad de tener todos esos apoyos que por lo general se le atribuyen a una persona para poder llegar.

En caso de hacérsele algún ofrecimiento dentro del Partido Nacional para que usted deponga su diputación y se favorezca a algún otro político ¿usted lo aceptaría?

Yo tengo una visión al Congreso, yo vivo de mi trabajo, no miro la política como un medio de vida. Mi visión es poder ayudar en el Congreso a defender la vida, la familia, en nuestra comunidad generar leyes más justas, hacer propuestas que realmente beneficien al pueblo y voy con esa visión de aportar al país.