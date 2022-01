Kamala Harris está lista para la toma de posesión de Xiomara Castro

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que está preparándose para su viaje a Honduras, donde será partícipe de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya.



"Me estoy preparando para nuestro viaje a Honduras mañana donde asistiré a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro", escribió la funcionaria en Twitter.



Agregó que "esta visita es una oportunidad para que nuestras dos naciones profundicen nuestra cooperación en temas clave, desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica".

Se espera que Harris llegué entre las 7:00 y 8:00 de la mañana del jueves al Aeropuerto Internacional de Palmerola y desde ahí será trasladada en un convoy de camionetas blindadas hasta la capital donde se realizará el magno evento.



Junto a Harris también vendrán Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Brian Nichols, subsecretario de Estado para las Américas.



Sumados a ellos, el legislador demócrata Raúl Ruiz y José Fernández, subsecretario para crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado.

