"Tommy, tienes que volver": Netflix lanza el tráiler oficial de Peaky Blinders

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Peaky Blinders irrumpió en la pantalla en 2013, la historia de la familia Shelby que pasó de pequeños delincuentes a ser una banda de gánsteres con poder criminal, político y social en la Inglaterra de entreguerras, conquistó no solo audiencias, sino también premios.

Ahora, tras seis temporadas, la historia británica regresa en formato película, esta vez bajo el sello de Netflix y con el título de "Peaky Blinders: El hombre inmortal", cuyo estreno está previsto para el 6 de marzo de 2026 en cines selectos, y el 20 de marzo para todos sus suscriptores de la plataforma.

Con motivo de esto, la compañía de streaming lanzó el tráiler oficial del filme, donde se ve a un Tommy Shelby reconociendo que no es el mismo de antes, y pese a esto, afuera, reclaman su liderazgo.