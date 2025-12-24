"Tommy, tienes que volver": Netflix lanza el tráiler oficial de Peaky Blinders

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Peaky Blinders irrumpió en la pantalla en 2013, la historia de la familia Shelby que pasó de pequeños delincuentes a ser una banda de gánsteres con poder criminal, político y social en la Inglaterra de entreguerras, conquistó no solo audiencias, sino también premios.
Ahora, tras seis temporadas, la historia británica regresa en formato película, esta vez bajo el sello de Netflix y con el título de "Peaky Blinders: El hombre inmortal", cuyo estreno está previsto para el 6 de marzo de 2026 en cines selectos, y el 20 de marzo para todos sus suscriptores de la plataforma.
Con motivo de esto, la compañía de streaming lanzó el tráiler oficial del filme, donde se ve a un Tommy Shelby reconociendo que no es el mismo de antes, y pese a esto, afuera, reclaman su liderazgo.
"Me pregunto qué le había pasado a Tommy Shelby... El rey de todos los gitanos"... "El hombre que un día fui, desapareció"... "Tommy, tienes que volver", es el escueto fragmento del clip, en el que se ve a Tommy ante un llamado en medio de la crisis de la II Guerra Mundial.
"Birmingham, 1940. En medio del caos de la II Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su peor momento. Con el futuro de la familia y del país en juego, Tommy debe enfrentarse a sus propios demonios y elegir entre afrontar su legado o quemarlo por completo", dicta la sinopsis de la película.
La cinta es protagonizada por el ganador del Oscar, Cillian Murphy (Tommy Shelby), acompañado de un elenco integrado por Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham y Jay Lycurgo. Además de Murphy, regresan otros actores de la serie: Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck.
Dirigida por Tom Harper, el guion de la película fue escrito por Steven Knight, creador de la serie.