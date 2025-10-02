  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Nueva era de Peaky Blinders: Netflix confirma dos temporadas ambientadas en 1953

La nueva historia, producida por Cillian Murphy y creada por Steven Knight, introducirá a una nueva generación de Shelbys y dará continuidad a la película actualmente en posproducción

  • 02 de octubre de 2025 a las 14:23
Nueva era de Peaky Blinders: Netflix confirma dos temporadas ambientadas en 1953

Netflix ha confirmado una secuela de Peaky Blinders con dos temporadas ambientadas en el Birmingham de 1953.

Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix prepara una secuela de dos temporadas del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 'Peaky Blinders' con la superestrella irlandesa Cillian Murphy en la producción ejecutiva.

La aclamada serie "presentará a los espectadores a una nueva pandilla de Shelbys. Ambientada en la década de 1950, la historia se centrará en los eventos que ocurren en la próxima película de Peaky Blinders", indicó el gigante del entretenimiento en un comunicado emitido este jueves a través de su sitio web TUDUM.

Cillian Murphy aclara rumores sobre interpretar a Voldemort en la serie de Harry Potter de HBO

La secuela incluirá dos temporadas de seis episodios que estarán ambientados en el Birmingham de 1953 y seguirá a la serie original, que concluyó con la sexta temporada en 2022; y a la próxima película, que se encuentra en fase de posproducción.

"Tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders, de Steven Knight, la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas", precisó la plataforma de contenidos en línea.

“Steve”, la nueva apuesta de Netflix con Cillian Murphy a la cabeza

Creada y escrita por Steven Knight y protagonizada por el aclamado actor irlandés Cillian Murphy, 'Peaky Blinders' se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en la cadena británica BBC en 2013. Un año después, se incorporó al catálogo de Netflix, con el que logró alcance internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias