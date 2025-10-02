Nueva era de Peaky Blinders: Netflix confirma dos temporadas ambientadas en 1953

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix prepara una secuela de dos temporadas del drama criminal ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1950 'Peaky Blinders' con la superestrella irlandesa Cillian Murphy en la producción ejecutiva.

La aclamada serie "presentará a los espectadores a una nueva pandilla de Shelbys. Ambientada en la década de 1950, la historia se centrará en los eventos que ocurren en la próxima película de Peaky Blinders", indicó el gigante del entretenimiento en un comunicado emitido este jueves a través de su sitio web TUDUM.