Todo listo para despedir a Daddy Yankee en Tegucigalpa

Por su parte Andrés Ferrer de En Vivo Producciones invitó a los seguidores de Daddy Yankee a adquirir sus entradas en los establecimientos oficiales de eTicket, para evitar problemas con falsificaciones. Ya que en el concierto de San Pedro Sula se dieron algunos casos en los que los portadores de entradas falsas no pudieron ingresar al show. Se recomienda de igual manera consultar previo al llegar al estadio la entrada que les corresponderá entrar, según el tipo de boleto que posea.

En marzo de este año, el cantante anunció su retiro con un conmovedor video lanzado desde sus redes sociales y su canal de YouTube. “Me retiro con el mayor de los agradecimientos. A mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo. Es el mayor tesoro que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, trabajé con mucha disciplina”, expresó.

Durante su trayectoria de más de 30 años ha ganado múltiples premios y se ha convertido en el exponente del reggaetón más destacado del planeta. Lanzó su último álbum Legendaddy, el cual cuenta con 19 canciones entre las que destacan “Bombón”, “Blok”, “Rumbatón”, que son parte de su gira de despedida que está noche llega a Tegucigalpa.