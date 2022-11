“Que le llegue al mundo entero que yo amo este país”: El mensaje de Daddy Yankee a Honduras

CORTÉS, HONDURAS.- Daddy Yankee dio un espectacular show como parte de su última gira de conciertos en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, donde deleitó a sus fanáticos con sus mejores éxitos.

La cita fue el martes 8 de noviembre, en el estadio Olímpico Metropolitano, donde miles de personas se congregaron para ser testigos de “La última vuelta world tour”, la cual fue denominada por el cantante como “Legendaddy”.

Ahí no solo hubo chance para bailar y corear canciones como “Gasolina”, “Pose”, “Llamado de emergencia”, entre otras, sino para el vivir un hermoso momento en el que el artista recordó sus inicios en la industria y cómo Honduras jugó un rol fundamental en ese proceso.

Antes de comenzar una de sus icónicas canciones, Ramón Luis Ayala Rodríguez, como en realidad se llama, pronunció un breve pero original discurso en el que agradeció a todos los fanáticos hondureños por su apoyo y cariño, antes y después de ser famoso.

“A toda mi gente de Honduras, que le llegue el mensaje claro que desde que yo comencé mi carrera hubo un país que rápido reaccionó y se llama Honduras. Muchas gracias por venirme siguiendo desde chamaquito, desde que soy un adolescente, muchas gracias... Desde que estamos en los tiempos de playa sonando, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, ustedes lo saben, los que conocen mi historia y saben que este chamaquito comenzó de cero y gracias a ustedes, a mi fanaticada, he logrado conquistar mis sueños”, comenzó diciendo el reguetonero.

Y es que no es la primera vez que Daddy Yankee explica que cuando aún no era muy popular, fue Honduras quien le abrió las puertas para que diera entrevistas y le ayudó pidiendo su música en las radios, ayudándole a posicionarse.

“Muchas gracias Honduras, quiero que sepan que ese amor es recíproco, muchas gracias pueblo, ese cariño... Me devuelvo a Puerto Rico diciendo que tengo un país hermano llamado Honduras, muchas gracias porque me hicieron creer en mí, porque hubo un momento cuando chamaquito que quizá mucha gente te dice las palabras incorrectas, por tu juventud te subestima y cuando yo piso este país yo decía ‘de verdad que este país me ha dado una energía desde chamaquito, no tienen idea cómo ustedes me motivaron a mí para toda la vida. A toda mi comunidad catracha, muchas gracias familia, gracias por reaccionar desde el principio con este movimiento, siempre lo voy a mencionar eso”, agregó conmovido, mientras miles de voces coreaban su nombre y gritaban emocionados al mismo tiempo con él.