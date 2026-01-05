Timothée Chalamet dedica románticas palabras a Kylie Jenner tras ganar premio en los Critics Choice Awards

California, Estados Unidos.- En la noche de los Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet dedicó unas emotivas palabras a su novia, Kylie Jenner, dejando claro que su amor está más sólido que nunca, tras ganar el premio a mejor actor por su trabajo en la película Marty Supreme.

Al subir al escenario, Chalamet agradeció a sus colegas nominados, a su equipo y al director de la película Josh Safdie, y también a su novia, a empresaria estadounidense quien estaba sentada entre el público.

“Y por último, solo quiero decir, gracias a mi pareja de hace tres años. Gracias por nuestros cimientos. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias”, expresó frente a todo el público.

De inmediato las miradas se centraron en Jenner, quien respondió con un "te amo", para luego aplaudir muy emocionada por su novio.