Timothée Chalamet dedica románticas palabras a Kylie Jenner tras ganar premio en los Critics Choice Awards

La pareja demostró que su relación está más sólida que nunca y que se apoyan en cada una de sus facetas; la pareja mantuvo oculto su romance por mucho tiempo

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:04
Timothée agradeció públicamente a Kylie Jenner por el apoyo a su carrera.

Foto: Captura de pantalla

California, Estados Unidos.- En la noche de los Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet dedicó unas emotivas palabras a su novia, Kylie Jenner, dejando claro que su amor está más sólido que nunca, tras ganar el premio a mejor actor por su trabajo en la película Marty Supreme.

Al subir al escenario, Chalamet agradeció a sus colegas nominados, a su equipo y al director de la película Josh Safdie, y también a su novia, a empresaria estadounidense quien estaba sentada entre el público.

“Y por último, solo quiero decir, gracias a mi pareja de hace tres años. Gracias por nuestros cimientos. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias”, expresó frente a todo el público.

De inmediato las miradas se centraron en Jenner, quien respondió con un "te amo", para luego aplaudir muy emocionada por su novio.

Alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026: el desfile de estrellas que anticipa los Oscar

Cabe mencionar que la pareja decidió no desfilar por la alfombra roja, sin embargo, se les vio tomados de las manos tras bastidores

Para la gala, Kylie optó por llevar un vestido vintage de Versace de Tab Vintage en color negro, mientras que su novio lució un traje azul de rayas diplomáticas.

(Foto: Instagram/@kyliejenner)

En los últimos meses, la pareja se ha mostrado en público. Incluso Jenner lo ha acompañado a la promoción de su película, en la que interpreta a Marty Mauser, un jugador profesional de tenis de mesa persiguiendo una meta ambiciosa.

Chalamet está consagrándose con su papel de Marty, ya ganó en los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, en los Critics Choice Awards. Actualmente, está nominado a mejor actor para la gala de los Globos de Oro 2026 de este domingo 11 de enero.

