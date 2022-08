Tiktoker Roxana Somoza denuncia a niñera por maltrato a su hijo de tres años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tiktoker hondureña Roxana Somoza denunció por maltrato a la mujer que cuidaba a su hijo Chris, de tres años de edad.

La joven compartió en sus redes sociales un video captado por una cámara de seguridad en su habitación y que muestra el instante exacto de la agresión.

Según se observa, la niñera ingresa al cuarto, se sube a la cama y propina tres golpes a las sábanas mientras menciona algo que poco se escucha. El incidente ocurrió el 21 de agosto a las 8:42 de la noche, según muestran las imágenes.

Minutos después se ve a la niñera acostarse en la cama junto al menor, hasta que aparece en escena la famosa influencer Roxana, quien muy alterada le reclama por lo ocurrido.

LEA AQUÍ: Rolando García, el Tiktoker con “hambre de triunfar”: “Yo soy testigo de que Dios existe”

“Si usted me le vuelve a pegar al niño se las va a ver conmigo. No le voy a dar ni un solo centavo del pago. La estaba viendo en la cámara cómo me le pegó, sálgase de aquí. Usted no tiene el derecho de pegarle. A mi hijo nadie me le pega, ni yo le pego a mi hijo”, gritó Roxana, evidentemente molesta.

La niñera, por su parte, aseguró que no le pegó al pequeño y que solo había golpeado las sábanas.

Tras el incidente, Roxana acudió al Ministerio Público para demandar a la mujer por lo ocurrido.