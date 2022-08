Anuel y Yailin ‘la más viral’ despiertan sospechas de divorcio tras dos meses de casados

Asimismo, en las últimas semanas se rumoró que Yailin ‘la más viral’ estaría embarazada de Anuel, luego de que el cantante cancelara una gira por Estados Unidos debido a asuntos personales. Sin embargo, la cantante desmintió los rumores al publicar una fotografía con su abdomen plano en redes sociales.

“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo hagan ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al fin y al cabo, no los van a mantener ... Tienen que dejarse de eso que si no me mencionan no hace números, pero los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia”, escribió la artista el pasado 12 de agosto.

Anuel AA presentó a Yailin, cuyo nombre real es Georgina Lulú, como su novia en enero de 2022, pero fue el 10 de junio que se casaron en un acto civil en República Dominicana.

Desde que anunciaron su relación, la joven ha sido blanco de críticas y comparaciones por gran parte de internautas y fanáticos que tenían la esperanza de volver a ver a Anuel con la cantante Karol G.

