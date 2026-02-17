The Mandalorian and Grogu tiene nuevo tráiler

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Sufrirás... y luego seguirá él", es una de las sentencias al mandaloriano en el nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu, cuyo estreno está previsto para mayo de 2026. No se sabe si la cinta protagonizada por Pedro Pascal logrará superar alguno de los récords que ostenta la franquicia de Star Wars, pero con una popularidad precedida por su versión en el streaming, tiene muchas cartas a su favor.

El tráiler, más largo que el que fue presentado en 2025, muestra a muchos personajes galácticos como Zeb Orrelios, un cazarrecompensas kyuzo, un cocinero ardeniano y los diminutos anzelanos. También vemos a Mando desenmascarado. El avance muestra además una buena dosis de acción, y por qué no, las travesuras de Grogu, contrapuestas con la capacidad y el poder que tiene la criatura en batalla. "El malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, ha contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pascal) y su joven aprendiz Grogu", dicta la sinopsis. "El niño vivirá siglos después de mí. No estaré siempre cerca para protegerlo", dice el mandaloriano, que para no perder la costumbre está siempre cuidándole las espaldas a Grogu, que muestra habilidades sorprendentes en batalla, pese a que sigue aprendiendo sobre todo el tejido de poder y violencia que les rodea... Ambos tienen que sobrevivir.

The Mandalorian

Con tres temporadas y 24 episodios en Disney+, The Mandalorian es una de las series más populares del universo de Star Wars, que atrajo mucho a la audiencia desde el inicio por la presencia de Grogu, popularmente conocido como "Baby Yoda", que es de la misma especie que el maestro Yoda, el Jedi que es uno de los personajes más queridos de la franquicia de Star Wars, aunque él murió décadas antes de los eventos narrados en The Mandalorian. Ambos son sensibles a la Fuerza.