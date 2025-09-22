Revelan el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un Baby Joda más desarrollado e independiente, que ya no está siempre pegado al mandaloriano ( Pedro Pascal ). Eso es lo que ofrece el primer tráiler de la película The Mandalorian and Grogu , que llegará a los cines en mayo de 2026.

Aunque lo más destacado es que Grogu (conocido popularmente como Baby Joda) se muestra mucho más activo que en las tres temporadas que componen la serie original de Disney+ , estrenadas en 2019, 2020 y 2023.

Unas primeras imágenes desveladas este lunes por Lucasfilm y muy esperadas por los seguidores de la saga de Star Wars, que además podrán ver a Sigourney Weaver -que interpreta a una piloto de combate- o escuchar un grito de Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, hijo de Jaba the Hutt.

Observando a los soldados imperiales junto al mandaloriano, disparando a enemigos o tratando de desafiar a Sigourney Weaver, el personaje de Baby Joda sigue con ese comportamiento entre infantil, cómico y poderoso que conquistó a los espectadores.

En el tráiler del filme protagonizado por Pascal aparecen además soldados imperiales o los gigantescos caminantes imperiales que protagonizaron batallas en The Empire Strikes Back ("El imperio contraataca", 1980) o Return of the Jedi ("El retorno del Jedi", 1983).

Cinco años después de los acontecimientos que narra esa película se sitúa la serie The Mandalorian, centrada en un cazarrecompensas contratado para recuperar a Grogu, pero huye con él para protegerlo.

Una serie que ha ganado 15 premios Emmy (de 48 nominaciones) y que ha sido, junto a "Andor", la ficción televisiva de la saga de Star Wars de mayor éxito.

Ahora llega la película, dirigida por Jon Favreau, en la que, tras la caída del Imperio, los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia.

Mientras, la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, y recluta la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pascal) y su joven aprendiz Grogu.

"Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas. La perspectiva de llevar a The Mandalorian y a su aprendiz Grogu a la gran pantalla es extremadamente emocionante", dijo Favreau cuando en enero de 2024 se anunció el proyecto del filme.