Pedro Pascal: “Me despidieron 10 veces”, la vida del actor chileno antes de la fama

Lo que a él le costó, sin embargo, fue luchar por su carrera. Compatibilizaba papeles pequeños en series como ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Homeland’ o ‘The Good Wife’ y obras de teatro, con trabajos de camarero, algo que no era lo suyo: “Me despidieron a menudo, más de, no sé, quizá cerca de diez veces”, declaró a Fandom Wire. Pero en 2014 su vida cambió cuando fue elegido para dar vida a Oberyn Martell en la cuarta temporada de `Game of Thrones´. Este papel disparó su carrera, junto a su trabajo en la serie `Narcos´(2015-17), aunque para consagrarse del todo en la fama tuvo que esperar a 2019, cuando se convirtió en una de las estrellas de la franquicia Star Wars con la serie ‘The Mandalorian’.