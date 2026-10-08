Taylor Swift registra su voz en Europa para protegerla de la IA

Alicante, España.- La cantante Taylor Swift registró una petición para proteger su propia voz ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, con sede en España) para operar en el mercado de los 27 países de la UE en todo lo relacionado con bienes y servicios musicales y de entretenimiento.

Esta petición, que afecta al ámbito europeo, complementa otras similares que ya habían presentado sus representantes ante entidades norteamericanas desde hace meses para blindar su voz e imagen de cara a protegerse de las amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA).

La solicitud, que figura en registro público de la euroagencia con fecha 6 de octubre, se refiere a la frase "Hey, it's Taylor Swift" ("Hola, soy Taylor Swift") pronunciada por la misma artista y fue tramitada a través de su empresa TAS Rights Management LLC, con sede en Nashville (Tennessee, Estados Unidos).

El registro de la estrella norteamericana llega a la Euroagencia un día después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tramitara una solicitud similar diciendo "Soy Giorgia Meloni" posiblemente para evitar suplantaciones de la inteligencia artificial (IA).

Swift pide reservarse ese archivo sonoro para los bienes y servicios recogidos en la clase 41 de la clasificación de Niza de propiedad intelectual, que se refiere a prácticamente todos los aspectos de suministros de música y entretenimiento ya sea por grabaciones, descargas, espectáculos o suministros en línea, incluyendo noticias y entrevistas.