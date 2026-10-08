“Supo conservar la fe”: cardenal Rodríguez despide a monseñor Teodoro Gómez

Choluteca, Honduras.-La despedida de monseñor Teodoro Gómez reunió a familiares, sacerdotes y feligreses en la Catedral de Choluteca, donde se celebró una misa en su memoria y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofreció una reflexión sobre su vida y servicio a la Iglesia. Durante la ceremonia religiosa, el cardenal destacó la fe que acompañó a monseñor Teodoro a lo largo de su vida y su dedicación al ministerio sacerdotal, al tiempo que expresó su confianza en que ahora descansa en la misericordia de Dios. “Supo conservar la fe, caminó con Jesús el camino de la vida. Y corona merecida es la que creemos que en la misericordia del Señor le tenía preparada y ya la ha recibido el siervo bueno y fiel que entró en el gozo del Señor”, expresó Rodríguez.

El cardenal también recordó distintos momentos de la vida de monseñor Teodoro Gómez, especialmente aquellos relacionados con sus primeros años de formación y su posterior incorporación al servicio sacerdotal. “En lo personal tengo memorias entrañables de monseñor Teodoro cuando era seminarista y alumno, cuando recién ordenado sacerdote se desempeñó con enorme deseo de servir”, recordó Rodríguez durante la ceremonia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con estas palabras, el cardenal rememoró la disposición que, según su experiencia personal, caracterizó a monseñor Teodoro desde su etapa como seminarista y que posteriormente mantuvo durante su ministerio como sacerdote. La misa se desarrolló en un ambiente de oración y recogimiento, con la participación de personas cercanas al religioso y miembros de la comunidad católica que llegaron hasta la Catedral de Choluteca para acompañar a sus familiares en la despedida.