Feligreses se despiden de monseñor Teodoro Gómez en su velatorio en Choluteca

Feligreses de la iglesia católica velaron anoche y en la madrugada de este jueves los restos de monseñor Teodoro Gómez, quien fue obispo de la diócesis en Choluteca. Más fotografías a continuación.
Decenas de personas asistieron a las misas de Teodoro Gómez que se desarrollaron en el auditorio del Instituto Santa María Goretti en la ciudad de Choluteca.
Para las 10 de la mañana de este jueves se tiene contemplada la misa de exequias en la catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. La misa será presidida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
Familiares de Gómez, sacerdotes, seminaristas de la Diócesis de Choluteca y pobladores tanto del departamento de Choluteca y Valle participaron en la jornada de oración, dando el último adiós al líder religioso.
Los feligreses y pobladores recordaron la cercanía que tenía monseñor Gómez con la comunidad y su forma de compartir la palabra de Dios.
Teodoro Gómez Rivera falleció el pasado 28 de septiembre en Madrid, España, a sus 63 años de edad. Gómez se disponía a viajar a Roma (Italia) para participar en la visita de los obispos hondureños al papa León XIV en el Vaticano.
Sus restos fueron repatriados el pasado martes 6 de octubre. Su féretro fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua hasta Choluteca.
Teodoro Gómez nació el 7 de mayo de 1963 en la comunidad de El Banquito del municipio de El Corpus, Choluteca. Su camino hacia el sacerdocio lo llevó al Seminario Mayor de Tegucigalpa. Luego viajó a Roma para estudiar Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, institución dedicada a la formación de clérigos. Para el 27 de enero de 1996, fue ordenado sacerdote.
También se desempeñó como vicario parroquial en Nacaome (Valle). Trabajó en la formación de seminaristas, ejerció como párroco, dirigió instituciones educativas y ocupó cargos dentro de la diócesis. También fue vicario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras.
En noviembre de 2020, Gómez fue nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa. Recibió la ordenación episcopal en mayo de 2021 en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa.
Dos años después regresó a la diócesis de su natal Choluteca, pero esta vez como su máxima autoridad. En 2023 fue nombrado por el papa Francisco como obispo de Choluteca, hecho histórico al convertirse en el quinto obispo de la diócesis y el primero nacido en Honduras.
La feligresía oró para que Dios reciba al obispo en su Reino y le conceda el descanso eterno, mientras encomendaron su alma a la intercesión de la Virgen María.