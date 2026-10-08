Feligreses se despiden de monseñor Teodoro Gómez en su velatorio en Choluteca

Teodoro Gómez nació el 7 de mayo de 1963 en la comunidad de El Banquito del municipio de El Corpus, Choluteca. Su camino hacia el sacerdocio lo llevó al Seminario Mayor de Tegucigalpa. Luego viajó a Roma para estudiar Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, institución dedicada a la formación de clérigos. Para el 27 de enero de 1996, fue ordenado sacerdote.