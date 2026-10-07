Realizan las honras fúnebres del obispo Teodoro Gómez tras su llegada a Honduras

Honduras.- Los restos mortales del obispo de Choluteca, monseñor Teodoro Gómez Rivera, de 63 años, arribaron al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras la noche del martes 6 de octubre. Familiares del obispo, sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Choluteca llegaron para recibir el cuerpo que luego fue trasladado hacia la funeraria de Comayagua, para el respectivo cambio de ataúd, según detalló el padre Heber Espinal. Seguidamente, el féretro de monseñor Gómez fue movilizado hacia el Instituto Santa María Goretti, lugar donde está siendo velado actualmente.

Miembros de las fuerzas vivas y el pueblo católico de Choluteca han llegado para presentar sus respetos y brindar sus condolencias a la familia del obispo. La feligresía se unió durante la primera misa de cuerpo presente, donde se vivieron momentos emotivos, especialmente cuando monseñor Guido Charbonneau incensó el ataúd.

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Muerte repentina