Realizan las honras fúnebres del obispo Teodoro Gómez tras su llegada a Honduras

Honduras.- Los restos mortales del obispo de Choluteca, monseñor Teodoro Gómez Rivera, de 63 años, arribaron al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras la noche del martes 6 de octubre.
Familiares del obispo, sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Choluteca llegaron para recibir el cuerpo que luego fue trasladado hacia la funeraria de Comayagua, para el respectivo cambio de ataúd, según detalló el padre Heber Espinal.
Seguidamente, el féretro de monseñor Gómez fue movilizado hacia el Instituto Santa María Goretti, lugar donde está siendo velado actualmente.
Miembros de las fuerzas vivas y el pueblo católico de Choluteca han llegado para presentar sus respetos y brindar sus condolencias a la familia del obispo.
La feligresía se unió durante la primera misa de cuerpo presente, donde se vivieron momentos emotivos, especialmente cuando monseñor Guido Charbonneau incensó el ataúd.
Muerte repentina
Medios españoles confirmaron que monseñor Teodoro Gómez falleció a causa de un paro respiratorio el pasado 28 de septiembre en el aeropuerto de Madrid, España.
Detallaron que el hecho ocurrió precisamente cuando el obispo hacía escala durante su viaje hacia Roma, donde participaría en la visita "ad limina" de los obispos hondureños con el papa León XIV.
Monseñor Teodoro Gómez Rivera, nacido en Choluteca en 1963 y ordenado sacerdote en 1996, destacó por su labor académica y pastoral como formador y director de Cáritas.
En 2023 se convirtió en el primer obispo hondureño titular de su diócesis natal, sucediendo a misioneros canadienses. Su fallecimiento ocurre poco después de la muerte del arzobispo boliviano Ricardo Centellas.
Según se ha dado a conocer a través de comunicados, el sepelio de monseñor Teodoro Gómez se realizará este jueves 8 de octubre de 2026 en el interior de la Catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Choluteca.